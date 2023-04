Yamila Reyna cuenta la firme después de su quiebre con el Mono Sánchez: «Yo a esta altura de mi vida…»

Hace unos meses generó una gran polémica el quiebre del romance entre Yamila Reyna y Diego «Mono» Sánchez. Esto ocurrió debido a la filtración de unos chats subidos de tono entre el futbolista y una desconocida mujer.

Luego de esta infidelidad del ex arquero de Unión Española, la animadora de televisión no se había hablado al tema, sin embargo, este viernes estará presente en el programa «Podemos Hablar«, donde claramente si se referirá al fin de su relación con su ex pareja.

De hecho, en el adelanto que se dio a conocer Yamila Reyna se fue con todo contra Sánchez: «Yo a esta altura de mi vida, quiero a alguien a mi lado que tenga integridad y que tenga valores, y él no los tiene».

Además del rostro de TVN, el programa contará con la presencia de Julio Cesar Rodríguez, Natalia Duco y el Kanela de Noche de Brujas.

El descargo de Yamila Reyna ante ataques en redes sociales

Hace un tiempo se especuló sobre un supuesto regreso entre la argentina y el futbolista chileno. Lo que le habría traído un alto numero de «hate» a la animadora en redes sociales.

«El 8M salimos todas a las calles a pelear por nuestros derechos, salimos marchando y gritando para exigir respeto y para lograr más unidad. Pero lo que he vivido el último tiempo, es algo totalmente opuesto. A la hora de q una mujer piensa diferente a otra, somos las primeras en disparar sin descaro», señaló la chiquilla, según consignó Corazón.

Sobre esto mismo, agregó: «Hoy quiero decirles a esas mujeres, que yo me separé hace un tiempo, viviendo un proceso muy doloroso como seguramente muchas de ellas han vivido alguna vez. Y si nunca hablé del tema fue por respeto a su familia y a sus hijos. Mi silencio, sin embargo, abrió una puerta al maltrato y la descalificación de mujeres que ni siquiera me conoce».