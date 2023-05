«Lo guardé en silencio durante muchos meses»: Aylén Milla se sincera al revelar que tiene cáncer de mama

Después de meses de especulaciones sobre un complejo estado de salud de Aylén Milla, la ex chica reality finalmente encontró el momento y se lo comunicó a sus seguidores: fue diagnosticada con cáncer de mama.

Fue durante las últimas horas cuando la joven de 33 años realizó una transmisión en vivo. A través de este espacio de Instagram, Aylén Milla informó públicamente su estado de salud.

Aylén Milla se sincera en redes sociales

En la bajada del registro la ex chica reality escribió: «soy Aylén, 33 años y tengo Cáncer de Mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Esta es mi historia».

Aylén Milla desclasificó que conoció su diagnóstico el pasado noviembre de 2022, lo que coincidió cuando sus fans empezaron a darse cuenta que algo ocurría con ella.

De igual manera, en su relato que se extendió por alrededor de 12 minutos, la joven de 33 años dijo: «estar intentando fingir con una peluca», indicó junto señalar que su tratamiento empezó en enero pasado.

«No tengo pelo y no me importa, no tengo cejas y tengo la cara hinchada y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa», confesó la ex chica reality, quien además dijo: «lo guardé en silencio durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto. Y ahora es el momento», continuó diciendo.

En esa misma línea, Aylén Milla contó que ha vivido muchas cosas desde que supo su diagnóstico, Sin embargo, la chiquilla también manifestó que ha pasado por momentos felices ya que ha tratado de enfrentar su estado de salud de forma positiva.

«Obviamente también he tenido momentos llorando y arrastrándome al baño porque me sentía mal. Pero también he tenido que seguir trabajando», remató la ex chica reality en la publicación de su cuenta de Instagram en la que ha recibido mucho apoyo.