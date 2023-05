Balbi El Chamako lanza duras declaraciones en contra de artistas del género urbano: «Ya me cansé»

Hace tiempo, Balbi El Chamako viene anunciando a través de Instagram el remix de su canción «Ese Corte», la que canta junto a Jere Klein.

Según había señalado a través de redes sociales el remix iba a contar con la participación de destacados cantantes urbanos de Chile. Estos eran Pablo Chill-E, Cris MJ, Jordan 23.

Sin embargo, el día de hoy Balbi sorprendió a sus seguidores de Instagram y lanzó duros mensajes en contra de sus compañeros del género urbano a través de sus historias.

El descargo de Balbi El Chamako

El cantante acusó desinterés de parte de los artistas que iban a participar en el remix de su canción. «He intentado comunicarme con todos cualquier rato» escribió.

Además, Balbi señaló debido a los problemas hará algunas modificaciones en el remix del tema. «Cualquier atao pa sacar adelante el rmx de Ese Corte. Voy a lanzarlo con video lyric y era. Voy a poner a uno más (artista). Por eso estoy haciendo pura música solo, porque son entero fomes pa trabajar la mayoria. En este genero hay que andar detrás de todos pa que respondan un mensaje o lo que sea«, añadió.

«Tampoco soy cualquier wn. Ya es we… ya que miran en menos. Siempre he sido entero bkn, pero ya me cansé. No se metan a proyectos que no les interesan. Eso es todo» mencionó.

El interprete de «Ponle» explicó que sacará de todas formas la canción por sus fanáticos. «Voy a sacarlo por ustedes, nada más que por eso, se los juro. Por mi lo dejo ahí. Tengo cualquier proyectos nuevos, pero no hay día que no me pidan esto. Uno se debe a la gente y no por conflictos de egos o personales los dejaré sin esto», publicó.

«Siempre he sido el infravalorado eterno, pero ya me cansé. Este es el último remix que hago. Si trabajo otro va a ser de algún single mío» agregó el artista urbano.

Las historias subidas por el cantante fueron borradas de su Instagram. Sin embargo, te las dejamos a continuación: