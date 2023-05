Daniela Aránguiz y Luis Mateucci dejaron la patá en las redes con fuertes publicaciones

Hace un tiempo todo parecía estar bien entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci.

Recordemos que la parejita apareció en el primer concierto de Romeo Santos en Chile durante el mes pasado, dónde los tortolitos bailaron al ritmo del «Rey de la Bachata».

Mucho se especulo sobre esta relación, sin embargo, todo esto se fue a las pailas luego de que el ex chico reality explicara que la influencer aún siente cosas por el ex jugador de la generación dorada.

Fue en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN) que Mateucci señaló: «Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex».

En este sentido, el modelo dejo claro el definitivo quiebre. «Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé».

Luego, fue la misma infleuncer, quien en dialogo con el mismo medio ya nombrado explicó que no está preparada para tener una relación estable y que efectivamente aún siente cosas por Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci dejaron la pata en las redes con fuertes publicaciones

La ex chica Mecano suele usar sus redes sociales para compartir distintos mensajes.

En este sentido, generó gran especulación entre sus seguidores y los portales de farándula al compartir una frase en su Instagram, la que podría ir dirigida a Luis Mateucci según consignó FM DOS.

«Si tuviera la oportunidad de conocerte de nuevo, te bloquearía desde el primer día» publicó la influencer.

Al poco rato se empezó a especular que sería un palo para el ex participante de «Volverías con tu Ex», quien posteriormente también hizo una interesante publicación en sus redes.

En este sentido, el modelo no se quedó atrás y también compartió la siguiente frase: «Para muchos es un simple billete de 2 que no compras nada. Pero un billete de 2 muchas veces es más real y verdadero que muchas personas que se te presentan en la vida».