«Dejen de meterse»: la feroz respuesta de Ignacia Michelson en medio de rumores de quiebre con Marcianeke

Ignacia Michelson se aburrió y se lanzó en redes sociales, ante la serie de rumores y especulaciones que rondan su persona y su relación con Marcianeke, quien no está pasando un buen momento tras la muerte de su amigo y colega, Galee Galee.

Incluso, fue una reciente publicación que encendió las alarmas en las que Ignacia Michelson generó diversas reacciones. «Si no tiene metas que no te la me…», escribió la ex chica reality en una reciente publicación que dio bastante que hablar y la que provocó que Ignacia Michelson respondiera ante las feas reacciones en su contra.

El desahogo de la modelo en redes

«Se me olvida que ustedes son Dios para venir a opinar de algo que no saben», escribió Ignacia Michelson en su perfil para partir su descargo.

Además, mediante su cuenta de Instagram la ex chica reality señaló: «somos huanos todos cada uno sabe como tratar de sanar su dolor de la manera que le parezca conveniente. Dejen de meterse en algo que no tienen idea», remató.

De igual forma, Ignacia Michelson compartió una publicación que contenía una profunda reflexión. «Tu paz es más importante que volverte loco tratando de entender porqué algunas cosas sucedieron de la forma que pasaron. Déjalas ir», indicó la modelo chilena en su cuenta de la red social.

La preocupante publicación de Marcianeke

En primera instancia, iniciaron especulaciones del quiebre entre el cantante y la modelo chilena. Esto debido a las publicaciones del mismo Marcianeke quien se vio muy afectado por la partida de su colega y amigo, Galee Galee. Incluso, la voz de «Dímelo Má» sacó la foto de su perfil y las postales en la que sale acompañado de Ignacia Michelson.

Además de despedirse del querido artista urbano fallecido, recordemos que Marcianeke dejó un inquietante mensaje que decía: «que ganas de haberme ido contigo en estos momentos mi hermano». Asimismo, a través de sus historias de Instagram, el cantante chileno también escribió en la misma plataforma: «ahora te entiendo tanto. Mundo cu… hijo de la perra del que dirán. Porqué ctm no me llevaste contigo», señaló también Marcianeke para acompañar otra postal de Galee Galee.