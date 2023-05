«Dicen que está complicada»: dan a conocer el momento que atraviesa Gala Caldirola tras el fin de su relación con Mauricio Pinilla

Desde hace un tiempo que en el mundo del espectáculo ya se dio por finalizado el romance entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla.

Las especulaciones comenzaron debido a que los tortolitos borraron todas las fotos en las que aparecían juntos en Instagram.

Más tarde fue la periodista Paula Escobar quien se refirió al terminó entre Pinigol y la ex chica reality en un episodio de Qué te lo Digo. «Mauricio sí terminó con Gala Caldirola, ese romance ya no va y podemos decir que ya no están juntos, y que Mauricio terminó con Gala antes de la grabación de Podemos Hablar», señaló.

«Las juntas de Gala nunca fueron muy del agrado de Mauricio Pinilla, también tenía que ver el tema de las amistades y todo este mundo nocturno, porque todos sabemos según sus historias, que a Gala le gusta la bohemia y andar de club en club y eso a Mauricio Pinilla le habría dejado cansado», agregó.

En este sentido, durante el día de ayer en Zona de Estrellas se dio a conocer que Gala estaría pasando por un mal momento.

El momento que atraviesa Gala

Fue en Zona de Estrellas que se reveló que Gala Caldirola no lo estaría pasando nada bien luego de terminar su relación con el ex futbolista.

En este sentido, fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien partió refiriéndose al tema. «Hace un mes atrás veníamos hablando de la oficialización de su relación con Mauricio Pinilla. Lanzamiento de ropa, cámara 360°, todo iba viento en popa. Y a la semana siguiente, el señor Mauricio Pinilla decide terminar con Gala», señaló.

Ante esto, Manu González dio a conocer el dificil momento que vive Gala. «Dicen que está complicada. No sabe muy bien qué hacer con su vida», comentó.

Cabe destacar que ni la modelo ni Mauricio Pinilla se han referido a su quiebre.