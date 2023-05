El emotivo gesto que tuvo Pape Salazar con un hombre y su hijo

Durante el día de ayer un oyente de nuestra radio nos llamó y en «Yo Soy tu Pape» se comunicó con Pape Salazar.

En esta instancia el hombre le comentó que su hijo se encontraba de cumpleaños.

Sin embargo, el pequeño que también habló con nuestro locutor se mostró apenado porque no tuvo una celebración.

A esto se le sumó el hecho de que el niño se encontraba acompañando a su padre en el trabajo.

Ante esto, nuestro querido locutor le consultó al hombre, a que se debía el hecho de que no le hayan podido hacer una fiesta a su retoño.

El hombre no quiso referirse a la verdadera razón para no celebrarle el cumpleaños a su hijo. Ante esto Pape no lo dudo y le hizo un ofrecimiento al pequeño.

El noble gesto de Pape con un auditor

Durante la conversación, el pequeño se mostró apenado por no tener un fiesta de cumpleaños. Ante esto Pape tuvo un noble gesto con el hombre y su hijo.

«¿Querí ir al cine?» le preguntó al niño. Ante esto, el pequeño respondió positivamente.

Sin embargo, esto no fue todo. Ya que luego, el locutor realizó un llamado a Retro Cumpleaños con el objetivo de poder organizar una fiesta para el pequeño.

Ante esto recibió una respuesta positiva y Pape Salazar pudo concretar la realización de una fiesta para el niño. La que se llevará a cabo próximamente.

Además, el comunicador le ofreció más regalos e incluso asistir a conocer la radio junto a su padre.

«Feliz cumpleaños. Va a tener un cumpleaños lindo con los amigos» le señaló Pape al niño con el objetivo de subirle el animo, ya que el pequeño se mostró desanimado durante gran parte de la conversación desanimado.

De esta forma, el locutor quedó en ponerse en contacto con el hombre para poder coordinar la celebración del pequeño.