¿Terminó con Camilo Zicavo?: la alarmante pregunta para Denise Rosenthal tras posar en bikini

Denise Rosenthal sigue dando que hablar después de lanzar su más reciente canción titulada «Migajas», que remeció las plataformas digitales gracias al sensual videoclip oficial del tema.

Pero la cantante chilena no se quedó sólo en lo anterior. En ese sentido, la artista nacional volvió a dar que hablar con unas osadas postales que publicó en su cuenta de Instagram, posando en bikini desde Miami.

No obstante, eso no fue todo, ya que la caja de comentarios de los registros de las fotos de Denise Rosenthal no solamente se encendieron por las coquetas postales. Las reacciones de la publicación también apuntaron a alguien muy conocido por la cantante: su esposo Camilo Zicavo.

¿Qué le preguntaron a Denise Rosenthal por su esposo?

«Fotitos en Miami y no más migajas mood, porque conozco mi valor 😏 Que les pareció el vid (video)? 🙊», escribió Denise Rosenthal en la bajada de las recientes fotitos de su perfil desde gringolandia.

Asimismo, pese a que hubo mensajes positivos como Vesta Lugg y Loyaltty, también hubo otro tipo de comentarios que apuntaron a su amorcito.

«Terminó con camilo?», consultó una cibernauta, quien no generó mala onda, pero si varias especulaciones sobre la situación sentimental de Denise Rosenthal.

En esa misma línea, hubo otra internauta que hizo enfásis en la pregunta de la anterior seguidora. Esto permitió que se diera una discusión un poco más amplia.

«No necesariamente una canción dice la vida del artista… en las historias se ve que ella todavia usa el anillo de matrimonio», fue una respuesta que recibió la usuaria. Igualmente, en el mismo comentario también respondieron lo siguiente: «pensé lo mismo pero quizás pudo haber sido una experiencia pasada que quiso plasmar en esta canción para recordarse que no tiene que volver aceptar lo mismo 😊», contestó otra cibernauta.

A continuación te dejamos las postales que dejaron la grande: