«Estaba defendiendo al público»: el desesperado testimonio de gendarme detenido tras suspensión del clásico universitario

En el contexto de los hechos de violencia ocurridos en el clásico universitario realizado en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, uno de los detenidos resultó ser un funcionario de Gendarmería de Chile.

En ese contexto, el sujeto fue abordado por Radio ADN mientras estaba siendo sacado el lugar. Sin embargo, esta detención estuvo lejos de ser pacífica, pues el gendarme expresó de forma desesperada su presunta inocencia.

El testimonio del gendarme en Concepción

Resulta que el medio antes mencionado, mediante el acercamiento del «trovador» Alberto Jesús López, pudo captar las desesperadas declaraciones de uno de los supuestos grandes responsables de la violencia en el clásico universitario.

«Yo no he hecho nada, estaba defendiendo, yo no he hecho nada», dijo el sujeto en primera instancia, antes de hablar directamente con Radio ADN.

«Estaba defendiendo al público, te lo juro por Dios. Oye Trovador, por favor, de verdad, yo estaba defendiendo. Pregúntenle a la gente que estaba ahí, por favor. Soy funcionario de Gendarmería, ¿cómo voy a estar haciendo destrozos?», cerró el hombre muy afligido.

Nuestra radio hermana consultó a fuentes internas de Gendarmería de Chile, quienes confirmaron que esta persona era un funcionario. E incluso, adelantaron que durante el recién pasado domingo se iba a iniciar un sumario interno contra esta persona.

Cabe destacar que después de un tiempo, el sujeto detenido fue identificado. Su nombre es Gerald Miranda y se desempeña como gendarme segundo de la cárcel Santiago 1. Por esta razón y por lo ocurrido en el sur, ya se está investigando su presunta responsabilidad en la violencia del Estadio Ester Roa Rebolledo.

Asimismo, según indicó la Delegación Presidencia del Bío Bío, Miranda «fue observado portando y distribuyendo a otros barristas fuegos de artificio que derivaron en la suspensión del encuentro y será puesto a disposición de la fiscalía local de Concepción este lunes».