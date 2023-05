«La saqué barata»: la impactante lucha de Américo contra el alcoholismo

De Tú a Tú conducido por Martín Cárcamo con un invitado chileno de talla internacional en su más reciente capítulo: Américo.

En este episodio, el cantante chileno habló sobre muchos aspectos personales conocidos y otros inéditos. Uno de ellos fue solo algunos de los momentos más complicados de su vida: su dura lucha contra el alcoholismo.

El relato de Américo sobre su alcoholismo

Ya de adulto, el artista nacional empezó a experimentar con el alcohol, primero en instancias sociales, y después en soledad.

«Empiezo a tomar solo. Decía: ‘es mi plata, hago lo que quiero, me lo merezco’ (…) Siempre cumplí con mis shows, era como hacer y hacer todo el rato. Pero veía un espacio de tiempo, iba al aeropuerto, al Duty Free, y tomaba. Lo mismo cuando iba en el auto con mi chofer», relató Américo en el espacio de Canal 13.

En la línea de lo anterior, la voz de «Te Vas» agregó: «llegaba a la casa medio mareado. Me empecé a dar cuenta de que era querer apagar siempre», narró, explicando que partió con pisco, whisky y ron, y luego pasó al vodka «porque no dejaba olor», complementó.

Los primeros intentos de rehabilitación del cantante fueron en 2015, cuando, con ayuda de un amigo, redujo su consumo. Pero eso no lo ayudaba.

«Bebía dos o tres veces al año. A pesar de que no era nada, no me sentía bien. No me encontraba, no me hallaba. Empecé en una búsqueda. Pasé también por un tiempo con mucha angustia. Me da mi primera crisis de pánico, a tal nivel que llego a la clínica y pensaba que me iba a morir. El corazón me saltaba. Fue terrible», recordó Américo.

La pandemia de 2020 fue un momento cúlmine, porque el no poder trabajar lo hizo recaer en el alcohol, e incluso tuvo un grave accidente automovilístico que puso en jaque su relación con Pepa (María Teresa Órdenes).

«La saqué barata y por suerte no afectó a alguien más. Pero ella me echó de la casa. Me fui a mi oficina, ahí seguí con el ‘chupe’. Llorándomelo todo, haciéndome la víctima también. Algunos días estuve en la casa de mi mamá, otros días donde mi hermano. Ahí es donde decido tomar las riendas de mi vida y hacer un cambio. Hoy no tomo nada, llevo dos años y medio sin nada», reveló el artista nacional.