Este será el nuevo participante que buscará su oportunidad en el capítulo de repechaje de «Aquí se Baila»

Después de casi tres meses desde que partió «Aquí se Baila», el próximo martes habrá un episodio de repechaje. En esta ocasión algunos de los eliminados podrán reingresar al programa. Además, habrán otros participantes nuevos.

En este nuevo capítulo participarán siete parejas. Tres de estas serán conformadas por un ex integrante del programa que tendrá que luchar por una nueva oportunidad de reingresar. Esta instancia se llamará «Última oportunidad».

Hasta el momento estaba confirmada la presencia de «Jazz» Torres, Janis Pope, Lisandra Silva y Claudio Moreno.

De este modo, se sumó un nuevo participante. Se trata del actor Andrés Sáez. Quien es conocido por su presencia en programas como «Morandé con compañía» y «Mi barrio» y participará con su personaje de transformista, «Laura Bell».

Las declaraciones de Andrés Sáez

«No tengo mucha experiencia como bailarín, pero participé muchos años haciendo teatro musical, donde hay que cantar, bailar y actuar, y eso me ayudó a tener una cierta noción y por eso me atreví a entrar al programa«, comentó Sáez.

Cabe destacar que el actor tiene experiencia como cantante. Ya que ha participado en «Rojo» y en «The Covers». En este último fue finalista.

De este modo, Andrés aseguró que su próxima participación en «Aquí se Baila» será todo un desafío para el. «Siempre había querido estar en un programa de baile. Es un tremendo desafío porque tuve poquitos días para prepararme. Me lo tomé como un reto personal y profesional», contó.

El actor también se refirió a las dificultades que ha tenido con la vestimenta para bailar. «Lejos, lo que más me ha costado es bailar con tacos. Es complicadísimo, sobre todo porque no tengo zapatos de baile. Soy medio patiplano y los zapatos que tengo son unos botines que, por lo menos, me afirman el tobillo, y ha sido muy difícil balancearme en los tacos», aseguró.