«Estoy de vuelta»: Claudia Conserva realiza importante anuncio sobre su carrera televisiva

Claudia Conserva hizo un importante anuncio con respecto a su carrera televisiva. Esto se debe a que la reconocida animadora estuvo lidiando con una dura lucha contra un cáncer de mamas que se le diagnosticó el año pasado.

Conserva vivió difíciles momentos. Sin embargo, gracias a su disciplina pudo vencer a su complicada enfermedad. En este sentido, recientemente a través de su Instagram confirmó su retorno a la televisión.

Claudia Conserva anuncia su regreso a la televisión

«Decidí que volvería a trabajar una vez terminado el tratamiento y cuando me sintiera preparada.Ya pasó un tiempo y el año más difícil de mi vida, y aquí estoy, preparando mi regreso con muchas experiencias nuevas y una visión distinta de lo que significa vivir», partió señalando Claudia Conserva.

«Quiero que nos acompañemos, nos riamos, emocionemos y compartamos puntos de vista. Hablemos de lo interno y externo, de lo humano y lo divino», agregó la animadora.

«Por orden médica, debo hacer cosas que me hagan bien y feliz, y una de esas es reencontrarme con uds. devolverles todo el cariño que recibí en este periodo tan duro», expresó en su red social.

«Agradezco estar viva y que me hayan esperado. Gracias TV+ por entender mi proceso y darme todo el tiempo necesario para regresar cuando ya se pudiera. Estoy de vuelta, diferente, sin duda. Nos vemos pronto», finalizó Claudia Conserva.

Recordemos que fue el jueves 25 de mayo cuando se emitió el último capítulo de Brava, el íntimo documental de la animadora donde muestra su lucha contra el cáncer. En esta instancia, confirmó que venció al cáncer.

«Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen rastros de cáncer. Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría de meditar y poder contarle a cada uno de mis órganos que valió la pena todo el esfuerzo, todo lo que hicimos«, señaló Claudia Conserva en dicha oportunidad.