«No se imaginan la alegría»: Claudia Conserva anuncia gran noticia sobre su diagnóstico de cáncer de mama

Durante la noche del jueves 25 de mayo, se emitió el último capítulo de Brava, el íntimo documental de Claudia Conserva. Este relata la dura lucha que ha tenido que enfrentar la animadora con respecto al cáncer de mamas que se le diagnosticó a mediados del año pasado.

En este episodio, Conserva dio a conocer una grata noticia. Reveló que pudo vencer a la trágica enfermedad.

«Me aferré a la medicina y a mi disciplina, aun sabiendo que eso no garantizaba el resultado. Pero, siento que había hecho todo, como nunca. Hice todo lo que había que hacer (…) Entonces, de mí ya no dependía. Y los médicos tenían el mejor tratamiento, que es un protocolo para este tipo de cáncer», señaló la conductora según consignó ADN.

En este sentido, la reconocida animadora se refirió al difícil procedimiento que enfrentó antes de conocer la buena noticia. «Sabía que era muy importante lo que dijera la biopsia dentro del pabellón, durante la cirugía. Y cuando terminó, el doctor me dijo que habían logrado sacar el tumor. Y que tenía que esperar el resultado de la biopsia, pero al menos el patólogo presente dentro del pabellón dijo que ya no había cáncer«, mencionó de acuerdo al medio ya mencionado.

«Mi esperanza era que coincidiera con los resultados. Sin embargo, siempre existe un mínimo de posibilidad de que no coincidan. Si yo ya aprendí que en la vida que no necesariamente cree que va a pasar, pasa«, señaló Conserva.

Claudia Conserva anuncia gran noticia sobre su diagnóstico de cáncer de mama

Finalmente, la biopsia tuvo un positivo resultado. «Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen rastros de cáncer. Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría de meditar y poder contarle a cada uno de mis órganos que valió la pena todo el esfuerzo, todo lo que hicimos», anunció Claudia Conserva.

«Dio un resultado positivo y ahora estamos libres de cáncer. Es una noticia maravillosa. Estoy muy contenta. ¡Gané!», agregó la animadora.