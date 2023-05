Felipe Vidal lanza dura acusación por incidentes en el clásico universitario: «yo soy hue… hasta las 12 no más»

Felipe Vidal lanzó una fuerte acusación tras los incidentes ocurridos durante la última fecha del Campeonato Nacional.

Esta se vio marcada por los desmanes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción que provocaron que el encuentro haya sido suspendido al minuto 30.

Además, hubo desmanes en el marco de otros partidos como el de O’Higgins contra Unión Española y en la goleada de Colocolo femenino.

Esto no cayó bien para Vidal, quien en el programa «Toc Show» hizo una dura acusación por lo sucedido.

La fuerte acusación de Felipe Vidal

«Acá hay un problema grave de corrupción» partió señalando el comunicador.

Además, reveló que cuando asiste al estadio es revisado intensamente por los guardias, hasta en la «entrepierna». Incluso agregó que desde seguridad le preguntan si pueden hacer lo mismo con sus hijos.

«Y yo no soy un barrabrava, soy un hincha común y corriente», señaló.

«Me pregunto: ¿y qué pasa con estas personas? Entonces, perdónenme, pero yo soy hue… hasta las 12 no más. No me vengan a decir que las esconden» acusó el comunicador.

«Acá hay concomitancia entre los clubes, entre las barras y quienes autorizan el ingreso, para que estas personas metan estos fuegos artificiales» señaló Vidal.

Además, agrego que “antes que lograran la suspensión del partido, porque no les habían permitido una animación, unas hue… que inventaron que querían hacer, el comunicado de la barra ya estaba arriba”.

«¡Todavía no se suspendía el partido y ellos ya anunciaban que lo iban a suspender! ¡Córtenla, poh!» criticó el periodista.

También tuvo un recado para el Gobierno, particularmente al Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien calificó de “cara de palo” por llamar a no “hacernos los locos” y señalar que este problema está presente solo en el futbol.

Revisa las declaraciones del periodista a continuación: