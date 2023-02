Felipe Vidal y su respuesta tras conocer el diagnóstico de Claudia Conserva: «No me atrevía escucharla»

Este lunes después de T13 Central y en horario prime, se transmistirá por Canal 13 un nuevo episodio de Juego Textual. Este capítulo tendrá como invitado al periodista y rostro de Buenos Días a Todos, Felipe Vidal.

El comunicador se enfrentará a las distintas preguntas de Katty Kowaleczko, «Tita» Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, «Pepi» Velasco, «Chiqui» Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, mediante el espacio conducido por Sergio Lagos.

En esa instancia será cuando el ex panelista de Así Somos y conductor de las noticias de La Red, supo de la enfermedad de su amiga y animadora, Claudia Conserva, a quien le informaron que tenía cáncer de mama en junio del año pasado.

La fuerte reacción de Felipe Vidal tras conocer el estado de salud de su amiga

«No me atrevía a llamarla, pero de la pena mía, porque soy llorón, y me pasé el rollo de que me iba a poner a llorar y ella, que lo está pasando como el forro, no iba a querer escuchar eso», contará Felipe Vidal mediante las pantallas de Canal 13.

Asimismo, el comunicador seguirá relatando: «pasaron dos o tres semanas en que no me atrevía a escucharla ni hablarle más que por WhatsApp. Cuando finalmente lo hice, ella, a su estilo, me dijo: ‘tan sensible que me salió mi rey’, y se reía'», confesará el periodista.

Además, consultado por su mayor miedo, señalará al accidente que tuvo su hijo Crescente cuando tenía un año y medio. «Estábamos en casa de sus abuelos, sobremesa del día domingo. Yo muy aprensivo, y pese a eso, se me perdió. Salgo a buscarlo, me imaginé el camino, voy por una pieza del fondo y veo a Crescente flotando de espaldas, con la cara hacia arriba», narrará en Juego Textual.