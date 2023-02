«Se le está quemando»: El desubicado comentario de Álex Gárgolas que enfureció a Chile

Durante la jornada de este lunes 6 de febrero, el cuestionado productor Álex Gárgolas, se viralizó tras haberse mandado unos cuantos comentarios sin ningún respeto en contra de Chile, por la reciente situación de los incendios que se viven en la zona centro-sur.

El mismo fue ampliamente repudiado a través de redes sociales, enfocándose principalmente en la poca empatía que tuvo el cuestionado productor de Puerto Rico a la hora de hablar de las personas damnificadas en nuestro país.

Chile y Álex Gárgolas

Recordemos que el mismo Álex Gárgolas no ha tenido una gran relación con nuestro país recientemente. Esto nació después de que el productor intentara lucrar con el género urbano nacional, al ofrecer un disco para que los artistas chilenos «surgieran».

Ante esto, el ícono del género urbano nacional, Pablo Chill-E, salió a hacer frente a esta idea, centrándose en que Chile no necesitaba la ayuda de gente externa al género nacional para poder sonar en todo el mundo, algo que finalmente, terminó por ser verdadero.

Por este motivo, la relación con nuestro país por parte del mismo Álex Gárgolas no ha ido más que en bajada, tras las constantes críticas que han habido por ambas partes.

El desubicado comentario

Según lo consignado por el medio La Cuarta, el hecho se dio a través de un video en vivo que realizó el mismo productor, el cual posteriormente fue compartido por el perfil de Instagram de biitchpostingcl.

Durante la misma transmisión, el puertorriqueño comenzó a tirar comentarios en contra de Chile, como es de costumbre. «Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, po'», dijo el mismo en un principio.

Aunque posteriormente, tras los comentarios en los cuales se le cuestionaba por ser resentido, el productor lanzó un innecesario comentario. «Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, po'».

El hecho, dejó la grande en redes sociales. Incluso, los cibernautas nacionales ya comenzaron sus trabajos para lograr eliminar su respectiva cuenta.