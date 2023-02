«Hay que ponerle ganas»: Raquel Castillo confirma su candidatura a reina del Festival de Viña 2023

Raquel Castillo sorprendió con una gran noticia para sus miles de seguidores, confirmando su candidatura a reina del Festival de Viña 2023. Así es como la influencer, tiktoker y actual locutora radial manifestó su interés al igual que la «Reina de Chile» y la periodista, Tita Ureta.

La conocida «mujer de las cinco mil imitaciones» ratificó esta iniciativa en diálogo con Página 7. Allí fue donde Raquel Castillo entró en detalle acerca de las razones de esta decisión y cuál sería su propuesta de «piscinazo».

«La verdad es que me motivaron otras personas. Un amigo me dijo que me postulara, que iba a ser entretenido», comenzó revelando la locutora radial, quien reveló que ya cuenta con varios auspiciadores para consumar esta idea.

«Siento que hay que ponerle ganas, siempre la tercera es la vencida. Da lo mismo lo que piensen los demás», complementó Raquel Castillo.

Raquel Castillo y los objetivos durante su candidatura

Asimismo, la influencer que se hizo conocida en programas como «Talento Chileno», «Factor X» e incluso «Yo Soy», también aseguró que esta oportunidad sería beneficiosa para ella, con el fin de promocionar sus proyectos personales como poner una fundación, además de su canal de YouTube y su programa radial.

Incluso, también reveló lo que pienza realizar para «ayudar a nuestro país» a través de su candidatura. «… tratar de visitar los asilos, y lugares donde estén los adultos mayores. También quiero intentar comunicarme con algunos políticos, y ver qué podemos hacer para ayudar a Chile, porque con tantos inmigrantes en el país, ya se ha convertido en un problema», continuó diciendo Raquel Castillo, quien también habló de las otras figuras que han apuntado a la corona de reina de Viña.

«Hay algunas que conozco, y otras que no ubico. Además, no es bueno hablar de otras personas si no están para defenderse. No me presto para chismes», señaló junto con agregar: «Todo bien, me da lo mismo quién quede o quién gane, creo que no voy con esa mentalidad», añadió.

¿Y qué ocurre con el piscinazo?

En cuanto a otro aspecto importante de si se da la posibilidad de ser reina del Festival de Viña 2023, Raquel Castillo reveló que no sabe nadar y que buscaría otra forma de cumplir con su elección.

«Me he ahogado en el mar y en el río de la región de Valparaíso. He tenido amargas experiencias, pero sí, no está de más intentarlo», expresó la influencer.