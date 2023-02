«Ojalá que se te queme la casa»: La brutal respuesta de Pablo Chill-E tras dichos de Álex Gárgolas

Durante la jornada de este lunes, un potente hecho marcó las redes sociales nacionales por parte de Álex Gárgolas, luego de que el productor se lanzara con todo en contra de Chile por los incendios en el centro-sur. Por este motivo, el reconocido cantante nacional Pablo Chill-E no dudó en salir en defensa de los damnificados.

La respuesta por parte del gran artista de Puente Alto, vino a través de sus historias y no tuvo ningún tipo de complicación al decir lo que muchos chilenos piensan.

Pablo Chill-E con todo

Como ya se mencionó en un principio, el artista utilizó sus redes sociales para lanzar sus descargos en contra del productor que nadie en Chile quiere.

Todo esto, luego de que el mismo se las haya intentado dar de payaso para tirar un comentario que, probablemente en su cabeza, fue el único lugar en el que debe haber sonado como chiste.

Tras dicho comentario, Pablito se lanzó con todo en contra del ya mencionado «productor», sacando a relucir todos sus chilenismos. «Yo no soy de desearle el mal a nadie, pero Álex Gárgolas, hijo de la mara…,ojalá que se te queme la casa. Ojalá le pase algo a algún familiar tuyo», comenzó expresando el mismo.

Pero eso solamente sería el inicio, ya que posteriormente, el mismo Pablo Chill-E se vendría con otros potentes dichos. «Esta we… ya no tiene nada que ver con la música, con que la gente te tire la pelá, se burle de ti, eso ya no tiene nada que ver. Burlarte de la gente y de los incendios, esa we… ya es maldad, ojalá diosito te castigue».

«¿Cómo te vas a reír de gente que está perdiendo sus casas, gente que ha muerto?», siguió cuestionando el mismo artista nacional en sus historias.

Posteriormente, cuestionó al muy poco querido productor, por sus constantes ganas de generar conflicto. «Más encima nosotros nunca hemos dicho que somos mejores que los de Puerto Rico. Nosotros estamos agradecidos de los de Puerto Rico y que hayan hecho un género con el que ahora podamos también lucrar. Así que no sigas confundiendo las palabras de nosotros y diciendo lo que vo’ querí’ hacer pensar a la gente».

Finalmente, sacó a relucir el reciente logro de MagicenelBeat y se lo resfregó sin atados en toda la cara. «Por si no sabías, «Un Coco» de Bad Bunny, lo projudo el Magic que es chileno y hace poco se ganaron un premio. No sé qué premio, pero ayer se ganaron un premio y ese tema lo produjo un chileno, basura con… ¿Y vo’ qué hay hecho? No hay hecho ni una we… en todo este tiempo».

Revisa el video a continuación.