¿Por qué no habla de Gervasio?: Millaray Viera se refiere a la figura de su papá

Millaray Viera, quien ha estado en la palestra durante las últimas semanas por su salida de Chilevisión, dirá presente en un nuevo episodio de «Todo Por Ti», donde homenajeará a su mamá, Mónica Aguirre.

Será a través de este espacio donde la animadora hablará de su papá, Gervasio Viera. Él fue un cantautor uruguayo más que conocido, quien se nacionalizó chileno y que falleció a inicios de la década de los noventa, el 28 de octubre de 1990.

Así será como a través de las pantallas de Canal 13, el ex rostro de Chilevisión se referirá a lo dificil que es hablar de su progenitor. Esto debido a la naturaleza de la muerte de Gervasio, quien apareció muerto en Talagante tras un supuesto suicidio que hasta el día de hoy se sigue cuestionando.

¿Por qué Millaray Viera no habla de Gervasio?

Uno de los aspectos más relevantes de los que hablará la animadora en el espacio conducido por Cecilia Bolocco, será por qué Millaray Viera no habla en público de su papá. «Yo nunca me había cuestionado el cómo había partido mi padre, ni mucho menos», comenzará señalando la animadora, según pudo rescatar Concierto.

Del mismo modo, Millaray Viera contará el momento en el que fue que pensó más en profundidad sobre la muerte de Gervasio. «… un compañero me hizo un comentario y ahí me di cuenta de que no lo sabía», complementó.

«Hay mucha gente que no entiende por qué yo no lo hablo públicamente, pero tiene que ver con eso, solo con eso, porque es difícil hablarlo públicamente», planterá Millaray Viera en el programa de Canal 13.

Todo Por Ti se emite en la estación antes mencionada cada domingo y en horario prime después del noticiario central. En ese sentido, el día del capítulo en el que aparecerá Millaray Viera será el próximo 12 de febrero después de T13 Central.