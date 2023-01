Antonio Vodanovic descolocó a Millaray Viera con confuso comentario en «Yo Soy»

En lo que fue el episodio número 43 de la actual temporada de «Yo Soy», Antonio Vodanovic se mandó un particular comentario respecto al vestido utilizado por Millaray Viera.

La presentadora del popular programa de Chilevisión, llegó vestida de un radiante vestido blanco, algo que inmediatamente despertó las miradas del jurado.

El momento vivido en «Yo Soy»

Todo el momento tuvo lugar al iniciar la transmisión del episodio mencionado anteriormente. Bajo este contexto, la mujer apareció para realizar su respectivo trabajo como presentadora.

Mientras se encontraba en las conversaciones iniciales con sus compañeros de trabajo, que son el respectivo jurado de «Yo Soy», Antonio Vodanovic no aguantó y tiró el potente comentario.

Recordemos que este tipo de hechos suelen darse, tal y como sucedió en una edición anterior, cuando Vodanovic destacó el brillante vestido que traía la presentadora y utilizando el mismo para dar a conocer sus expectativas sobre dicha edición del programa. «Espero que sea brillante como su vestido, esta jornada», dijo en aquella ocasión.

En este caso, el comentario dejó un poco más en shock a la mujer, en comparación con el anterior.

«La verdad, es que mirándola, me recuerda a Antonio Prieto cantando ‘blanca y radiante va la novia'», fueron las palabras del hombre del jurado, en esta ocasión.

Ante esto, la respuesta de la presentadora no se hizo esperar. «Ay, no, que no se me pegue el Espíritu Santo, aunque yo ya pasé por eso», expresó, recordando lo que fue su último matrimonio con Álvaro López.

Pero esto no quedaría ahí, ya que, posteriormente se vendría el comentario de Francisca García-Huidobro. «Yo no diré nada con respecto a la boda, porque eso es mufa», expresó.

Posteriormente concluyó con: «Además, entiendo que no tiene ninguna intención de pasar por el altar de nuevo, así que dejémoslo ahí nomás, vestida de blanco precioso».

Aunque finalmente, el tema sería cerrado por Millaray Viera, quien decidió cerrar el tema con una directa confesión. «Una vez es suficiente. Ahora estoy disfrutando la vida», fueron las palabras de la presentadora.

Revisa el programa aquí