Generación 98: María Gracia Omegna se refiere a su importante rol en la nueva teleserie de Mega

Esta trata sobre el rencuentro de excompañeros del colegio que no se han visto hace más de 25 años. En este contexto, hay asuntos que aún no se han resuelto, como amores y rivalidades.

María Gracia Omegna se refiere a su importante rol en en Generación 98, la nueva teleserie de Mega

Maria Gracia Omegna es parte del elenco y representará a Valentina, una mujer conservadora. Ante esto, en conversaciones con Página 7 entregó detalles de su nuevo rol.

«Es una mujer que tiene un estándar moral muy alto y eso la hace construir un castillo idealizado de lo que ella percibe como realidad. A mí me gusta decirle el velo rosado. Ella es una mujer que tiene un velo rosado en su vida, pero desde una nobleza y una honestidad, porque ella lo cree así y no conoce otra realidad», señaló la actriz.

«Es Opus Dei, una creyente de su familia, y de su rol como mujer como procreadora y criadora de sus hijos. Levanta mucho la figura del hombre, un clásico», agregó María Gracia Omegna.

Según explicó la reconocida actriz, Valentina pasará por momentos complicados durante el correr de la teleserie.

«Después de construir un castillo y su relación con lo que ella opina de la vida, y a lo que piensa que es, y que de repente todo eso se desmorone, y enfrentarse a la realidad, a los prejuicios y a la moral con la que ella se levantó en este podio durante toda su vida», explicó.

Además, María Gracia confirmó que en esta teleserie tendrá un personaje secundario. Lo que para ella es positivo ya que le permite estar más tiempo con su hijo y tener más libertad a la hora de actuar.

«Ha sido súper gratificante porque en un sentido práctico que es mi maternidad, me ayuda a poder tener más tiempo con mi hija que me importa mucho, y también este personaje me permite jugar más», señaló.

«Me siento más libre trabajando, porque uno puede construir con más libertad y estos personajes suelen ser más jugados y versátiles que los protagónicos», complementó la actriz.