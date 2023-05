«La ropa sucia se lava en casa»: las reacciones sin filtro contra Ignacia Michelson en medio de supuesto quiebre con Marcianeke

Ignacia Michelson sigue en la palestra de las redes sociales, ya que la chiquilla sigue realizando publicaciones que dejan peinados para atrás a los cibernautas que no aprueban sus declaraciones.

Todo esto ocurre en medio de una serie de rumores que apuntan al quiebre entre la modelo y Marcianeke. Esta presunta mala noticia coincidió con el fallecimiento del artista urbano Galee Galee, lo que dejó muy afectado a la voz de «Dímelo Má».

Los mensajes contra Ignacia Michelson por sus misteriosos mensajes

«Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye», partió diciendo la ex chica reality en una de sus recientes publicaciones de Instagram.

De igual manera, Ignacia Michelson también realizó las siguientes reflexiones: «quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia fuera», cerró la modelo nacional.

Lo anterior no cayó muy bien entre los cibernautas, quienes cuestionaron las publicaciones de Ignacia Michelson. Pues varios internautas llegaron a su más reciente posteo y la criticaron sin piedad.

«Los voy a dejar de seguir. Me aburrieron»; «Falta la frase yo no perdí a mi me perdieron 💁🏼‍♀😂😂»; «Más directas y menos indirectas»; «Hasta yo siento que termine con el marcianeke»; «LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA 🏡 🙄», fueron solo algunos de los comentarios que se pudieron ver en el perfil de Ignacia Michelson.

A continuación te dejamos una captura de la publicación de la ex chica reality:

La reciente respuesta de la modelo en redes

Ignacia Michelson se aburrió y se lanzó en redes sociales, ante la serie de rumores y especulaciones que rondan su persona y su relación con Marcianeke, quien no está pasando un buen momento tras la muerte de su amigo y colega, Galee Galee.

Incluso, fue una reciente publicación que encendió las alarmas en las que Ignacia Michelson generó diversas reacciones. «Si no tiene metas que no te la me…», escribió la ex chica reality en una reciente publicación que dio bastante que hablar.

«Se me olvida que ustedes son Dios para venir a opinar de algo que no saben», escribió Ignacia Michelson en su perfil a modo de respuesta.

Además, mediante su cuenta de Instagram la ex chica reality señaló: «somos humanos todos cada uno sabe como tratar de sanar su dolor de la manera que le parezca conveniente. Dejen de meterse en algo que no tienen idea», remató.

De igual forma, Ignacia Michelson compartió una publicación que contenía una profunda reflexión. «Tu paz es más importante que volverte loco tratando de entender porqué algunas cosas sucedieron de la forma que pasaron. Déjalas ir», indicó la modelo chilena en su cuenta de la red social.