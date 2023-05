Joven causa revuelo tras dejar la FACH y dedicarse a vender contenido erótico en el OnlyFans chileno

Kimberly Villalobos Zuñiga es una joven de 26 años que generó noticia tras dejar la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y dedicarse a vender contenido erótico en Arsmate, conocido como el OnlyFans chileno.

En este sentido, en conversación con Nosotras 13, la mujer explicó sus motivo para dejar la institución. «Estaba chata, como que no era mi rubro», señaló.

«Empezaron a tirarme sanciones por nada. Por ejemplo sabía que me revisaban el perfil. Yo no subía nada de militar, ni de armamento, ni de material aéreo, porque el reglamento decía solo eso. Pero yo sentía que igual les molestaba que yo mostrara el trasero en una historia, o en bikini, o que tuviera muchos seguidores, como que pasaban metidos en mi perfil, me daba cuenta… siempre estaban concentrados en ver qué subía», agregó.

Villalobos explicó que esto no le parecía correcto. «No te deja subir videos, como que supuestamente tienes que tener una imagen intachable, pero si yo quiero mostrar mi cuerpo porque me siento cómoda y me siento linda ya no tiene nada que ver con ellos; no debería molestarles, pero yo sentía que sí…», mencionó.

La exFACH acusó que recibió muchas críticas de parte de la institución. «Estaba muy colapsada con que estuvieran metidos en mi vida personal… me estaban persiguiendo», aseguró.

Debido a esto, Kimberly tomó la decisión de presentar licencia hasta que la despidieran.

De este modo, fue en septiembre del año pasado que fue dada de baja.

La nueva etapa en la vida de Kimberly

Ante esto, la exFAch comenzó una nueva etapa en su vida. «Después de siete años trabajando me tomé unas vacaciones y empecé a buscar trabajo y no encontraba; nadie me contrataba. Mucha gente me decía ‘hazte un OnlyFans'», mencionó.

Es por esto que el 30 de enero de este año tomó la decisión de vender contenido erótico mediante Arsmate, conocido como el OnlyFans chileno.

«Ha sido súper rentable, me ha ido muy bien. Hasta la fecha ya he ganado casi cinco mil dólares, entonces estoy ganando el sueldo que gana un capitán en la Fuerza Aérea, así que no tengo por dónde perderme, aquí me quedo», comentó.

La chiquilla contó que la FACH es una institución conformada principalmente por hombres. «Igual son súper machistas«, señaló.

De este modo, este nuevo caso se suma al de la excarabinero que también dejó la institiución para vender contenido.