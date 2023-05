«Juguemos un ratito»: Este es el llamativo ofrecimiento de Vale Roth para quien adivine la fecha de su parto

Desde hace un tiempo Vale Roth anunció que esta embarazada por primera vez.

En este sentido, últimamente en distintas ocasiones la exgimnasta ha usado sus redes sociales para informar sobre como ha vivido el proceso.

De este modo, durante el día de ayer, la ex participante de «Calle 7» uso su Instagram para compartir una foto en la que sale luciendo su panza de embarazada.

Esto fue acompañado con una descripción «Estoy en mi Semana 35 y ya no queda nada para conocerte pequeña Antonia ❤️El martes de la Próxima semana es mi última ecografía ahí les mostraré su carita 🙌» escribió.

Sin embargo, esto no fue todo. La ex «Yingo» también aprovechó de ofrecer un llamativo premio para quien adivine la fecha exacta del nacimiento de su retoña. «Lo otro ! La o el que adivine el día exacto en que nace la ANTO le deposito 50 Lucas 😂 pa que juguemos un ratito. Sólo tienen 24 hrs para participar 🙌» agregó Vale Roth.

Si estás interesado en ganar los $50 mil, debes realizar un comentario en la publicación de Vale Roth señalando la fecha en que crees que nacerá su hija. Para entrar has clic acá.

¿Cuál es la fecha tentativa de parto para Vale Roth?

Hace un tiempo, la exgimnasta reveló la fecha tentativa para su parto.

Esto ocurrió tras una pregunta de una seguidora de Roth. A lo que esta respondió: «Como que siento que cada día me está creciendo más la guata. ¿Seré yo? Pero estoy como, oh. Fecha de parto. Ya, si llego a término, sería como en nueve (…) uy, la weona, la primera semana de junio. Si es que llego a las 40 semanas»

En esta misma ocasión también se refirió a como cuidara a su retoña durante los primeros meses. «Yo creo que voy a tener cuidado con los dos primeros meses de no sacarla mucho, porque igual será pleno invierno. Y visitas. Sí, pero eso lo tengo que hablar con Miguel. La familia, sí, pero alguno que esté con enfermedad, aléjate. Pero como que no soy tan colorienta. Además que nuestro círculo es súper cerrado. Mi familia y la familia de Miguel, chao» explicó la ex Yingo.