¿Cuándo llegará al mundo su retoña?: Vale Roth entrega la posible fecha de nacimiento de su hija

Durante el día Valentina Roth estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores. a través de historias de Instagram. Como es de esperarse, varias de estas estaban enfocadas en su embarazo y su próximo rol de madre.

En este sentido, la ex «Yingo» contestó la fecha tentativa del parto de su hija, Antonia.

«¿Fecha de parto? Estás hermosa Vale. Te sigo desde Yingo. Me caes la raja» le preguntó un cibernauta a la ex gimnasta.

Ante esto, Roth explicó que si todo sigue con normalidad el parto debería ser a comienzos de junio.

«Como que siento que cada día me está creciendo más la guata. ¿Seré yo? Pero estoy como, oh. Fecha de parto. Ya, si llego a término, sería como en nueve (…) uy, la weona, la primera semana de junio. Si es que llego a las 40 semanas» explicó Vale Roth.

Poco después, respondió otra pregunta en la que le consultaban como creía que iba a ser como madre.

«Yo no sé cómo voy a ser como mamá, porque uno siempre trata de dar lo mejor de lo mejor, pero, no sé. Pero lo que sí sé es que hay varios ejemplos de los que no quiero ser como mamá» respondió en su Instagram.

Con respecto, a los cuidados que tendría con su hija durante los primeros días, la futura madre señaló: «Yo creo que voy a tener cuidado con los dos primeros meses de no sacarla mucho, porque igual será pleno invierno. Y visitas. Sí, pero eso lo tengo que hablar con Miguel. La familia, sí, pero alguno que esté con enfermedad, aléjate. Pero como que no soy tan colorienta. Además que nuestro círculo es súper cerrado. Mi familia y la familia de Miguel, chao«.

Además, Vale Roth responsabilizó a Manuel, su pareja de quedar embarazada, ya que fue este quien quiso interrumpir su tratamiento anticonceptivo.