«Soy lejos un ejemplo de nada»: la potente reflexión de Yamila Reyna tras la infidelidad del «Mono» Sánchez

Yamila Reyna sigue dando que hablar en las redes sociales y en esta ocasión no fue por su comentado «viaje de soltera» en compañía de Laura Prieto, sino que en esta ocasión se dirigió a sus seguidoras a quienes también «le han roto el corazón».

Recordemos que a la comunicadora y rostro de TVN le fue infiel el futbolista, Diego «Mono» Sánchez, caso que se dio a conocer en el mundillo del espectáculo tras la filtración de unos chats íntimo entre el jugador profesional y una desconocida chiquilla.

La reflexión de Yamila Reyna en redes

«Muchas mujeres me han escrito últimamente contándome sus historias de vida, donde a muchas de ellas tb les han roto el corazón y me preguntan, que cómo lo hago para estar bien, para salir adelante, q admiran mi entereza, que soy un ejemplo de fortaleza…», partió diciendo Yamila Reyna en su perfil de Instagram.

Junto con introducir su reflexión con los buenos comentarios que le llegan, la comunicadora dijo: «… y la verdad es que soy lejos un ejemplo de nada, yo soy simplemente una mujer que como muchas vivo los procesos como los voy sintiendo, no todos los días sale el sol, no todos los días quiero comerme el mundo y como bien saben, no todo lo que ven en las redes es tan literal», señaló el rostro de TVN.

¿Qué le dijo la actriz a sus seguidores y seguidoras?

«Solo puedo decirles que vivan los procesos, q se ayuden con lo que les haga sentido, lean, miren, escuchen, busquen caminos diferentes, pero háganse cargo no quieran tapar la herida porq si no siempre estará ahí. Cómo lo hago yo? entendiendo que estas son oportunidades para evolucionar y crecer. Y darme cuenta que realmente el proceso doloroso que vivo hoy, tiene q ver más con heridas del pasado que en su momento no supe mirar, y es necesario sanarlas para poder avanzar», manifestó Yamila Reyna en la red social.

«Vivir un duelo sea cual sea, acarrea un dolor, porque es dejar morir lo que nunca va a ser, el soltar conlleva mucha valentía, soltar es un montón de decisiones, que nadie juzgue tus tiempos. El que te diga que soltó fácil es porque realmente nunca estuvo comprometido. Así que permítete tus tiempos, permítete sentir. Llora todo lo q tengas q llorar pero tb elige volver a sonreír aunque sea de a poquito (te lo mereces)», continuó diciendo la también comediante en su cuenta.

Para ir finalizando con sus declaraciones, Yamila Reyna dijo: «y sobre todo valórate, se compasiva contigo misma, tente paciencia y siéntete orgullosa de tu capacidad de saber amar sanamente y de verdad, pues no todos tienen el privilegio de sentirlo en esta vida💛», expresó la comunicadora junto con agradecer a las personas que compartieron sus experiencias con ella.