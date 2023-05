«Quería ganarse el puesto»: Paty Maldonado explota contra Yamila Reyna tras salida de Margot Kahl de TVN

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Patricia Maldonado se refirió a la salida de Margot Kahl de TVN. En esta instancia arremetió en contra de Yamila Reyna y la responsabilizó por esta situación .

Recordemos que Kahl estaba en el programa Aquí se Habla. Sin embargo, desde la señal estatal anunciaron que no llegaron a acuerdo en el contrato, lo que habría provocado la salida de la animadora.

Con respecto a su salida, Patricia Maldonado partió señalando: «La Margot Kahl salió más o menos mal de TVN. Me alegro que se haya desahogado. Lo primero que voy a decir, y lo digo bajo mi responsabilidad… yo no soy amiga de Margot Kahl y no tenemos cercanía».

«Cuando yo vi anunciada a la Margot Kahl para la tarde, yo pensé que ella iba a estar sola entrevistando a personas», señaló.

«Me llamó la atención que después de tantos años ella estuviera en la televisión, porque la televisión cambió, pero cuando vi la lista de panelistas dije ‘ay, en qué momento esta señora dijo que sí’. Cuando a uno la llaman para participar en un programa, cada uno tiene su forma de negociar», agregó la cantante.

Además, Maldonado responsabilizó a Yamila Reyna de la salida de Kahl del canal estatal.

«si tú contratas a una persona y la traes para que sea la conductora, tú tienes que respetarla. Como director y productor tienes la obligación de respetarla y decirle al panel ‘aquí la animadora es ella'» mencionó Maldonado.

Además, agregó: «Aquí no estamos criticando a una más que a la otra. Esta otra (Yamila) quería ganarse el puesto, quería animar, y estaba en su derecho. La mezcla fue la mala, por último pudieron haber conversado, porque tiene que haber un equipo detrás de esto»