La tajante respuesta de Standly tras ser acusado de no pagar baile a tiktoker colombiana

Standly recibió una dura acusación de parte de Melanie Forero, tiktoker colombiana

La joven denunció que el artista le pidió un baile para promocionar su canción «Marisola», pero que nunca le pagó por este servicio.

Según informó Chilevisión, el cantante contactó a la tiktoker por redes sociales, lo que en un principio la habría emocionado.

Además, el medio ya mencionado consignó que la muchacha mencionó que al día después de enviarle empezaron a coordinar el método de pago. «Le confirmo otra vez el precio, le mandé el método de pago que se utiliza aquí en Estados Unidos», expresó.

Sin embargo, no pudieron acordar una forma para efectuar el pago y luego el tiempo pasó. «Un mes después volvió a preguntar sobre un método de pago (cuenta rut), pero la verdad estaba súper molesta, así que dejé de insistir y responder. No jueguen con el tiempo de las personas» agregó.

En este sentido, hace tres días la tiktoker publicó una segunda parte sobre su acusación, en la que muestra la respuesta que le entregó Standly.

La respuesta de Standly tras dura acusación en su contra

En una nueva publicación en TikTok la mujer no aclaró si finalmente el cantante le pagó.

«No estoy haciendo esto para reclamar el dinero, porque 50 dólares no me hacen ni rica ni pobre, no tengo nada contra él, pero es muy molesto que jueguen con el tiempo de uno sabiendo que ya teníamos algo hablado. No hubiera tenido problema en haberlo hecho gratis», señaló.

Además dio a conocer la respuesta que le dio el cantante con respecto a esta situación. «Perdón, Melanie. Sí, me equivoqué y no te pude mandar el dinero cuando debió haber sido. Yo te pregunté eso. No sé por qué subes eso en TikTok como si yo fuera malo. Pero tranquila, Dios te bendiga, esperaré a que respondas», le escribió.

Cabe destacar que en este mismo pantallazo en el que se revela la respuesta del cantante se puede ver que a fines del año pasado, Standly le consultó a la tiktoker si es que que tenía cuenta rut.