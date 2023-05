Loreto Valenzuela recordará la difícil infancia que vivió con su madre alcohólica: «Era insoportable»

Este domingo se llevará a cabo un nuevo episodio del programa De Tú a Tú. En esta instancia Martín Cárcamo compartirá con Loreto Valenzuela.

En esta ocasión, la reconocida actriz hablará acerca de difíciles momentos que vivió con su madre durante su infancia.

Estos se debían principalmente a que su mama tenía problema con el alcohol.

«Empezó a tomar sola y a tener un problema de alcoholismo de mujeres, que es un alcoholismo oculto, que no se ve. Llegaba del colegio y era insoportable, se enojaba por todo, estaba siempre enojada, así que te encerrabas en la pieza con las hermanas», revelará Loreto Valenzuela.

Luego a esto se le sumaron más cosas. Entre ellas la bipolaridad según informó Canal 13. «Cuando le llegó la menopausia se le produjo un cortocircuito feroz, tuvo momentos críticos. Ahora vas y te dan el litio, pero en ese tiempo no existía el diagnóstico. Estuvo muchas veces internada, se le hizo electroshock. Ella dejó el alcohol y empezó a fumar, eso le empezó a destruir los pulmones. Después dejó el cigarro y empezó a comer chocolate», añadirá la destacada actriz.

Además, Valenzuela recordará una incomoda situación de acoso que vivió con un director teatral.

Loreto Valenzuela revelará acoso por parte de directo teatral

«Estábamos ensayando, él venía por detrás y se me refregaba (…) Otro día recuerdo que me dijo ‘¿Por qué todo lo que haces tiene que ser sexy?’. Y entremedio de todo este maltrato me acosaba, me manoseaba», partirá contando en el programa ya mencionado.

La actriz explicará que esta situación le afecta hasta el día de hoy. «Hasta el día de hoy me descompone, porque yo no me iba a salir de ahí, estaba en un proyecto demasiado importante para mí», relatará la actriz.

Es importante mencionar que Loreto Valenzuela no quiso denunciar esta situación hasta el 2018. De acuerdo a lo que comentará, no lo hizo antes por vergüenza.