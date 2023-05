«Los de Abajo» sacan la voz tras incidentes el clásico universitario: «Nos sentimos pasados a llevar»

La última fecha del Campeonato Nacional se vio empeñada por lamentables incidentes durante el clásico universitario en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Esto lo que terminó con el encuentro suspendido al minuto 30. Esta situación ha generado rechazo desde diversos sectores. Ante esto, desde la barra de la U, Los de Abajo emitieron un comunicado través de su Instagram.

«Estamos ciertos que hubo una serie de desaciertos de parte de la autoridad regional y posteriormente de Carabineros de Chile. Por lo mismo queremos detallar y transparentar los hechos reales y comprobables, y no caer en el show mediático de periodistas y personas con intereses creados en el fútbol chileno» escribieron.

Además, explicaron que para este partido se encontraban preparando una proyecto para lo que esperaban ingresar distintos elementos de animación, tales como banderas. De este modo buscaban generar una «fiesta simbólica». Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue un rotundo no.

«La respuesta de la autoridad regional fue un no rotundo. Viajamos el día jueves 27 de abril para solucionar el problema con autoridades locales y Carabineros. La respuesta fue la siguiente. ‘Lleguen a las 08.00 de la mañana del domingo y podríamos definir el ingreso de lo no autorizado», se agregó en el documento.

«Nos sentimos pasados a llevar»

«Como barra nos sentimos pasados a llevar, vulnerados y discriminados por la autoridad, hace semanas se jugaron partidos con barras locales y de la capital y se permitió el ingreso de los elementos prohibidos a LDA. Señaló la barra del equipo universitario.

«Nos encontramos con la dificultad de un coronel (de Carabineros), quien nos cuestionó medidas de bombos, cajas y hasta leyenda de trapos injustificadamente y sin poder comprobar sus dimensiones» se explicó en la publicación.

«Al tener cuestionado más del 70% de los elementos, le expresamos a Carabineros que estaba equivocado y que debíamos remediarlo. Que era un problema que la barra no entrara al estadio, que se perdía el control de todo«, agregó el documento.

«No nos escuchó, hizo caso omiso a la inquietud, además dijo textual ‘acá mandamos nosotros y nadie nos dirá cómo hacer el trabajo’. En ese instante, se toma la decisión de terminar la participación de la barra como organización en el partido, la mitad de integrante se queda en el exterior del estadio cuidando los elementos y la otra mitad se queda segregada dentro del estadio» aclaró la hinchada.

«¿Cómo nos hacemos responsables de hechos que pasan en sectores inaccesibles para nosotros? Nuestro relato es la verdad, es lo que todo el mundo puede revisar en videos, fotos, testimonios. No hubo detenidos ni antes ni después del partido, nuestra gente viajó sin problemas, no participó en incidentes, no hubo daño mayor al recinto, pero nos parece extraño la rigurosidad para con nosotros en el ingreso de banderas e instrumentos musicales, pero no para el artificio» señaló la cuenta de la hinchada.

De esta forma, desde la hinchada del equipo azul señalaron que no son responsables de los incidentes ocurridos en el clásico universitario.