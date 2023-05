Marcianeke entrega detalles de su intenso carrete con Mauricio Isla: «Llegué engañado»

Marcianeke y Mauricio Isla dejaron la patá en las redes sociales durante la jornada de ayer. Esto debido a que Ignacia Michelson compartió una historia en su Instagram, en la que se podía apreciar al cantante con el futbolista abrazados y bailando hasta el piso.

«Miren lo que me encontré, los bailarines oficiales», se escuchó gritar en dicho registro a la influencer.

Marcianeke entrega detalles de su intenso carrete con Mauricio Isla

En este sentido, en conversaciones con LUN, el artista urbano e Ignacia Michelson entregaron nuevos detalles acerca de esta comentada fiesta.

Según consignó dicho medio todo habría comenzado en el Bar Alonso de Vitacura. Acá asistió Marcianeke junto a su pareja para tener una cena romántica en el marco de su celebración de un mes más juntos.

El cantante señaló que al llegar pudieron notar la presencia de Mauricio Isla junto a más futbolistas.

Luego Marcianeke se sentó junto al reconocido ex jugador de la Selección Chilena y sus amigos.

Esto fue algo inesperado para el cantante. «Para mí fue coincidencia, llegué engañado…la Nacha me dijo que pasáramos a comer por ahí, que iban a estar unas amigas suyas. Yo no los conocía, pero los fui a saludar y nos hicimos amigos», señaló.

La conversación se extendió. Según comentó el interprete de «Muñeca», el habló sobre su trabajo en el mundo de la música y también de sus problemas, mientras que los futbolistas también le contaron los suyos.

Sin embargo, esto no quedó hasta acá. Ya que según contó el artista urbano y su pareja, Mauricio Isla los invitó para seguir con la celebración en el Bar Candularia.

Ante esto, el cantante no estaba muy convencido ya que pensaba en conmemorar su aniversario con Ignacia Michelson. «Les dije ‘estoy de aniversario, hermano, me voy para la playa ahora’. Pero me decían que antes pasáramos a otro lado, a compartir otro rato», mencionó.

«Yo insistí con que tenía otros planes pero después la Nacha me llevó al lugar donde me estaban invitando», agregó entre risas.

Ignacia Michelson señaló que «bailaron hasta abajo, lo pasaron bien. Se llevaron la raja».

Además, Marcianeke reveló que el futbolista lo invitó a la fiesta de su cumpleaños.

Cabe destacar que este reciente carrete generó gran polémica, ya que la salida de Isla se habría confirmado hace solo unas horas antes.