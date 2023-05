Montserrat Álvarez contará detalles inéditos de su infancia: «Era turnia de los dos ojos»

Este domingo, por las pantallas de Canal 13 se emitirá un nuevo capítulo de «De Tú a Tú». En esta oportunidad, el espacio conducido por Martín Cárcamo contará con la presencia de Montserrat Álvarez.

En este episodio, la reconocida conductora se referirá a un hecho que marcó su infancia.

«Era turnia de los dos ojos. Veía doble, yo todavía veo la luna y veo dos lunas. Eso me generó muchos problemas. Como no tengo profundidad, me servía la leche fuera del vaso, me andaba pegando, no podía jugar a equilibrarme en la cuneta. Iba usando parches en un ojo y después en el otro hasta los 12 años», comentará.

«Yo tengo un problema en mi autopercepción. Como veo tan mal, me siento muy insegura… aunque no me veo insegura. Era gordita, con parche y con anteojos, entonces me sentía disminuida», dará a conocer.

En este contexto, la periodista también revelará que durante su adolescencia se transformó en una persona con más seguridad. Durante este periodo fue en diversas ocasiones presidenta del Centro de Alumnos. Asimismo, participó en distintas actividades de su colegio.

De esta forma, Álvarez también se referirá a su vida amorosa: «Tuve 17 pololos hasta que me casé a los 27».

Además, durante el programa la comunicadora recordará un momento complicado durante su vida.

El complicado momento que vivió Montserrat Álvarez

En este capítulo, Montserrat Álvarez hablará sobre un momento muy difícil de su vida. La perdida de su hermano mayor, quien falleció hace más de 20 años.

«Esa noche no me gusta recordarla, fue muy terrible. No nos alcanzamos a despedir. El peor momento del día es cuando tú abres los ojos en la mañana. Despertar es terrible, todas las mañanas (…) Yo ya estaba casada y estaba en el canal Rock & Pop, así que en la mañana me subía al auto y me iba llorando al trabajo de La Reina a Bellavista, todos los días de mi vida», contará la periodista.