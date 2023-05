Maitén Montenegro revela el impacto de su trabajo con Paloma Mami: «Quedó en su memoria y en la de su familia»

Mañana, después del noticiero, Canal 13 emitirá un nuevo episodio del programa «Te paso a buscar». En esta oportunidad estará presente Maitén Montenegro, quien recorrerá las calles de Santiago junto al conductor, Pancho Saavedra. En este contexto, la reconocida cantante y bailarina revelará inéditos detalles sobre su relación Paloma Mami.

La ex «Jappening con Ja» mencionará el trabajo que realizó hace un tiempo junto a la destacada cantante urbana.

El trabajo que realizó Maitén Montenegro con Paloma Mami

Maitén trabajó con Paloma ayudándola con su presentación en Viña 2023. «Ella no había tomado clases de teatro o canto, tampoco tocaba un instrumento. Realmente ha sido una cosa mágica todo lo que ha pasado con su carrera. Entonces, sintió que tenía que empezar a prepararse, y eso es lo que hicimos tres meses previo a Viña», contará.

Recordemos que las exitosas artistas se conocieron en «Rojo». «Se dio la coincidencia de que yo aposté por ella, y eso parece que quedó en su memoria y en la de su familia. Cuando van surgiendo todos los compromisos posteriores siempre se mantuvo cercana a mí. Paloma es una chica con una tremenda suerte y un talento innato», explicará Montenegro.

Por otra parte, Maitén, también se referirá a sus razones por las que está alejada de la televisión.

«Yo creo que es como esas parejas que se han querido mucho a través del tiempo y llega un momento en que ya no tienen la misma afinidad. Mi manera de ver, producir y desarrollar mi labor en el programa no era la misma que tenía la nueva gerencia del programa. Teníamos miradas diferentes y como no logré armonizar con esta nueva mirada del programa, me salí, y me salí de la televisión. Además. Le dije a Mario: ‘No te estoy dejando a ti, yo estoy dejando la televisión. Esa es la realidad’. No me gusta la forma nueva. Esta esencia tan llena de protocolo. Tanta biblia y protocolo, y poca capacidad de reacción», señalará la artista nacional.