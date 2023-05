«No se podía el cuerpo»: Sabrina Sosa se refiere al estado de salud de su hijo

Llego el invierno y con ello también muchos virus y enfermedades. En este sentido, Sabrina Sosa uso su Instagram para señalar que su hijo despertó muy enfermo.

La situación, empeoró y la argentina volvió a reportarse en sus redes sociales. En este sentido señaló que tuvo que asistir a la clínica.

«Yo estoy con esta pinta haciendo mis cochitos (galletas) caseros, porque tengo al Gaspi enfermo, despertó muy muy enfermo, así que estoy haciendo cochitos en mi casa», partió señalando Sabrina Sosa en una primera publicación.

«despertó muy muy enfermo, ahora está un poco mejor, pero bueno, hay muchos virus dando vuelta», agregó.

Sabrina Sosa asiste a la clínica junto a su hijo

Luego de unas horas, la conductora de «Estilo Chic TV» volvió a usar su Instagram para actualizar el estado de salud de su retoño, quien incluso tuvo que asistir a la clínica.

«Bueno, al final me tuve que venir a la clínica porque no soportaba los dolores de panza, lloraba, lloraba, así que me pidió él mismo venir al médico… porque un niño te pide ir al médico es porque se siente muy mal», comentó.

En este mismo sentido, Sabrina Sosa señaló que el centro médico estaba repleto de niños enfermos. «la cosa es que está colapsado, hay muchos, muchos chicos enfermos, y mis amigas me han escrito que estaban con los chicos enfermos, y llego acá y la parte de pediatría y está colapsada, hay muchos chicos enfermos».

«Así que haciendo la gran maratón del día, así partimos la semana, hay que trabajar, hay que hacerlas todas igual. Así que reorganizándome, ordenándome para poder cumplir con todas mis labores, no solo el trabajo trabajo, sino también el trabajo como mamá», añadió Sosa en su Instagram.

«Muchos síntomas juntos le vinieron. No se podía el cuerpo siquiera para llegar al baño», finalizó Sabrina Sosa.