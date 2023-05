«No somos cómo un mundo ordinario»: Marcianeke e Ignacia Michelson sacan aplausos con osada foto en ropa interior

Marcianeke e Ignacia Michelson no paran de sacar suspiros en redes sociales gracias a las publicaciones que realizan, tal como ocurrió durante las últimas horas en el perfil de la modelo chilena.

La ex chica reality elevó los termómetros junto al «marciano» debido a una fotito en donde ambos aparecen en ropa interior. Este registro generó diversas reacciones de los cibernautas que aplaudieron la reciente postal de Ignacia Michelson y Marcianeke.

¿Cuál fue la fotito de Marcianeke e Ignacia Michelson que sacó aplausos?

«Entiéndanos. No somos cómo un mundo ordinario, tenemos nuestra locura, vivimos en otra dimensión y no tenemos tiempo para cosas que no tengan alma», escribió la conocida chiquilla en su cuenta de Instagram, citando al conocido escritor estadounidense, Charles Bukowski.

La postal sumó más de 116 mil corazones y más de 700 comentarios en menos de una jornada. Entre ellos, dijo presente la trasandina, Eugenia Lemos, quien dejó una serie de emojis de llamitas de fuego marcando la pauta de los cientos de reacciones de los cibernautas.

A continuación te dejamos la foto que generó diversas reacciones:

El especial detalle de la modelo con su amorcito

En el marco de su aparición con Marcianeke en el lanzamiento de una línea de ropa de una marca, Ignacia Michelson se refirió a ese tema y a su relación con el artista urbano.

«Es primera vez que venimos juntos a un evento de moda», declaró por su lado la ex chica reality. Asimismo, la exportada de Playboy agregó: «me invitaron, igual a mí me gusta venir a cosas así. Yo soy más de (la marca) Gucci, pero hay que probar cosas nuevas, ser versátil», complementó Ignacia Michelson.

«Es que el Matías, tiene su estilo bien definido, pero igual estoy intentando cambiarlo un poco. Hoy quería que viniera con otro outfit, pero dijo que se iba a matar de frío. Era medio desnudo, ya que el hombre ahora está en el gimnasio, yo quería que mostrara las calugas», concluyó por su lado la modelo chilena.