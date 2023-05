«Nos ha pasado en muchas ocasiones»: encargada de prensa de Pailita cuenta la firme tras conflicto con Carabineros

Pailita se vio envuelto en una polémica situación durante las últimas horas después de ser detenido por Carabineros.

En ese contexto que Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez y Roberto Cox conversaron con Nicole Hernández, la encargada de prensa del artista urbano. Esto con el fin de saber con mayor certeza la que sería la versión de Pailita tras su conflicto con Carabineros.

¿Qué dijo la encargada de prensa de Pailita después de la detención del artista urbano?

En primera instancia, Nicole Hernández desmintió que el artista urbano no portara la patente en su auto y además confirmó que si la llevaba en la parte trasera del vehículo además de portarla en el parabrisas.

«Acá no hay un delito ni que él salga arrancando», partió diciendo la encargada de prensa de la voz de «Dimelo Má» junto con detallar: «tienen una discusión con Carabineros. Nos ha pasado en muchas ocasiones, se han burlado, nos ha pasado que se han aprovechado un poco, le hablan golpeado, con insultos y un cabro de 23 no va a aguantar eso», continuó diciendo, según consignó Corazón.

«Pailita no hizo nada malo, el auto no es robado. Me importa que eso se diga, el auto es de él, tiene los papeles al día», declaró Nicole Hernández. Igualmente, la chiquilla señaló que esta no sería la primera vez que ocurre algo similar.

De igual manera, la encargada de prensa enfatizó que Pailita no es una persona que se ande metiendo en problemas. «Es de casa, si sale tarde es porque sale del estudio de grabación tarde», dijo la mujer contactada.

«Es triste lo que pasa», indicó Nicole Hernández. Además, la encargada de prensa también señaló: «lo que hablé con los chicos, sí, la forma de hablar no fue la mejor, hubo una discusión, aumentaron los gritos y terminaron en el control de detención», cerró la encargada de prensa.