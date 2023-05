Revelan duro momento familiar que estaría viviendo Mane Swett: «Es muy complicado»

Desde farandulandia se comenzó a especular sobre una díficil situación que estaría atravesando la actriz Mane Swett y que estaría vinculada con su hijo.

La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien entregó más información sobre el delicado momento de Mane Swett, quien desde diciembre pasado no vería a su hijo. Su retoño viajó a Estados Unidos con el fin de pasar las fiestas de fin de año con su padre y no ha regresado.

«El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta, y si ustedes se fijan, en su Instagram hace publicaciones donde va haciendo un conteo de los días donde no está con él», explicó la panelista de Zona de Estrellas, según consignó Corazón.

En esa misma línea, Cecilia Gutiérrez continuó detallando: «es muy complicado, porque es obvio que no lo está pasando bien, que es muy complejo, muy delicado y es muy difícil, porque ¿qué haces?», agregó.

¿Mane Swett ha podido hablar con su hijo?

«Estuve tratando de comunicarme con ella, lógicamente no contesta los mensajes, averigüé en el sistema judicial si había una denuncia para recuperar a su hijo, no hay, pero me imagino que es más factible hacerlo en Estados Unidos que acá», dijo la comunicadora, según consignó el medio antes mencionado.

Pese a todo lo anterior, Cecilia Gutiérrez aseguró que la actriz si está en contacto con su retoño. Asimismo, su hijo estaría bien de salud por lo que la preocupación estaría en que lleva más de cuatro más sin verlo en persona.

La panelista de Zona de Estrellas también explicó un detalle muy importante de la situación. Esto ya que la decisión no sería de mutuo acuerdo entre los padres. Es decir, todo apuntaría a una decisión arbitraria del papá. «No es un acuerdo, tenía que volver y no ha vuelto», señaló Cecilia Gutiérrez.