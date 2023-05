«Te voy a amar por el resto de mi vida»: el fuerte mensaje de Daniela Aránguiz tras el fin de su matrimonio

Daniela Aránguiz continua dando que hablar en redes sociales, debido a una sentida publicación. Esta vino acompañada de un mensaje dirigido a una persona especial y llega días más tarde de una fuerte descargo realizado en su Instagram.

«Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas que siempre voy a estar para ti. Crecimos juntos y te voy a amar por el resto de mi vida. De una manera distinta pero es amor», señaló la ex chica Mekano en una foto subida a sus historias de Instagram, en la que aparece totalmente de blanco y en compañía de su expareja, Jorge Valdivia.

A continuación te dejamos la postal que encendió las redes:

La potente reflexión de Daniela Aránguiz en redes

«Detrás del maquillaje y las sonrisas o la armadura que nos ponemos durante años para que no nos duelan. Tanto las heridas que nos va dejando la vida existe una mujer débil con muchas inseguridades y grandes sufrimientos», comenzó diciendo Daniela Aránguiz en su cuenta hace unos días.

Asimismo, la panelista de Zona de Estrellas habló sobre el error que cometió. «Mi único pecado durante toda mi vida fue querer mantener un matrimonio que idealice uno que yo me inventé. Lo defendí con uñas y dientes incluso me inventé defender lo indefendible», añadió.

«Mi único pecado fue amar y que ese amor me llevara a los extremos más grandes, esos que incluso te olvidas de ti, de tu dignidad de lo q mereces como mujer», continuó diciendo Daniela Aránguiz sobre su relación que la hizo expresarse en redes.

«Hoy es un momento doloroso para mi corazón y cambiaron muchas cosas en mi cabeza hoy decidí a no mirar nunca más para atrás, me saco la armadura por q ya me pesa. Estoy cansada, ojalá las heridas no demoren en cicatrizar», terminó escribiendo en laa mencionada publicación.