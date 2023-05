«Ten amor propio»: Daniela Aránguiz es duramente criticada tras subir supuestas fotos personales de Maite Orsini

Daniela Aránguiz ha estado en el centro de atención tras filtrar íntimos chats con Jorge Valdivia y Maite Orsini.

En este sentido, lo que más generó cuestionamientos fue el hecho de que la ex chica Mekano subió una supuesta conversación con la diputada.

En esta se puede apreciar unos calzones, (los que pertenecerían a Orsini). Además, Aránguiz acompañó esta imagen con unas polémicas palabras. «Ser digna! Prefiero ser limpia». Asimismo agregó que «una cosa es ser bruja y otra ser cochina».

Es importante mencionar que esta publicación fue borrada después de unos minutos. De todas formas la influencer ha sido duramente cuestionada.

Tras esto, Daniela Aránguiz se refirió a este incidente en Zona de Estrellas. En esta instancia explicó que su reacción surgió debido a que Jorge Valdivia se excusó de visitar sus hijos (cuando le tocaba visitarlos) tras encontrarse supuestamente enfermo.

«Un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre«, señaló en dicha ocasión.

«Si la gente me quiere, tiene que quererme por lo que realmente soy, no por un invento de alguien. Y puede ser que tenga un poquito de despechada, un poquito de loca y un poquito de todo lo que dicen, como todas las mujeres, yo creo», agregó Aránguiz.

Las duras críticas que ha recibido Daniela Aránguiz

Luego de protagonizar este polémico hecho, Daniela Aránguiz se ha llenado de críticas en su última publicación de Instagram.

«Yo pensé que yo era porfia….voh la cagaste». «La culpa no es de la Maite corta la wea ella no tiene porque estar en el circo». «Increíble que la mayoría de comentarios negativos vengan de mujeres 😢». «Como no te das cuenta que ya no te quieren 🤦‍♂️un poco de amor propio deja de hacer el ridículo». «Deja de dar lastima y ten amor propio y tu tienes dignidad». Fueron algunos de estos.