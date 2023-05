Tras su exitoso paso por Viña 2023: El triunfal regreso de Diego Urrutia a la televisión

Diego Urrutia, el comediante que la rompió en la última edición de Festival de Viña del Mar reaparecerá esta noche en televisión nacional.

Esta noche, a través de las pantallas de Canal 13 se emitirá un nuevo episodio de «¡Qué dice Chile! Prime», espacio conducido por Martín Cárcamo. Esta instancia estará marcada por el humor y la presencia de Diego Urrutia y Luis Slimming.

El regreso de Diego Urrutia a la televisión

De este modo los dos equipos que competirán en este capítulo estarán conformados por humoristas. El primero se denomina los «Soapizza» y es liderado por el destacado humorista que triunfó en Viña, Diego Urrutia, quien estará acompañado de los standaperos Iván Cabello, Luis Miranda y Claudio Estay.

Por otro lado, también estarán presentes los «Huichipirichi». Este grupo está conformado por el triunfador del Festival del Huaso de Olmué, Luis Slimming y sus compañeros del podcast «El sentido del humor», Hector Romero, Marcelo Valverde y Álex Ortiz, «El Flaite Chileno», que también tuvo éxito en Olmué.

Diego Urrutia se refirió a su experiencia en el programa. «Lo pasamos muy bien, fue un agrado estar con mis amigos standaperos. Yo había visto este programa antes, incluso entrenamos con los chiquillos, pero por separado, y nuestro desempeño da cuenta de eso», bromeó el joven que se hizo conocido en TikTok.

Además, el humorista explicó que luego de su exitoso paso por el Festival de Viña ha estado activo con shows en distintos lugares del país. «Tenemos shows en casinos y en teatros durante todo el año, así que es muy bueno poder seguir trabajando», contó.

Por su parte, Luis Slimming también se refirió a como vivió su participación en «¡Qué dice Chile! Prime». «Estuvo súper entretenido el programa. Este equipo me cae muy bien, trabajé con ellos en ‘Vértigo’, no venía hace dos años al canal y fue bonito reencontrarnos con los chiquillos detrás de cámara. Lo mejor es que cuando yo me fui eran asistentes y ahora son todos productores, así que estamos todos creciendo, y la meritocracia existe», señaló.

Cabe destacar que el equipo ganador del episodio de este programa donará dos millones de pesos a una fundación que busca mejorar la calidad educacional de niños en situación de vulnerabilidad.