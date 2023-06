«Con mi pequeña»: la primera emotiva postal de Vale Roth mostrando el rostro de su hija

Todos los focos del mundo del espectáculo siguen en Vale Roth y en su hija, aún más después de que la exgimnasta compartió una tierna postal con su retoña tras recibir el alta médica.

Recordemos que a Vale Roth le comunicaron esta gran noticia durante el domingo recién pasado, misma jornada en la que compartió varios registros junto a la enfermeras que cuidaron de su hija.

«¡Chao! Las quiero», expresó la exCalle 7 en las historias de su Instagram, previo a manifestar su felicidad mediante el mismo espacio y entregar detalles de su reacción y la de su esposo, Miguel de la Fuente, tras recibir la gran noticia.

«Cómo va a ser la noche de hoy… Voy aprendiendo de a poco po’. Qué nervio, tengo nervios, porque estaba muy bien cuidada en la ‘neo’ con las chicas, pero no sé… estoy tan emocionada. Gracias por sus mensajes, claramente ahora no voy a leer todos porque se me cae el babero», manifestó Vale Roth con una sonrisa de oreja a oreja durante ese momento.

La tierna foto de Vale Roth con su hija después de recibir el alta médica

No alcanzó a pasar ni una jornada para que la exgimnasta compartiera una tierna postal junto a su hija Antonia en su Instagram.

«Al fin en casita con mi pequeña 💜», escribió Vale Roth en su cuenta personal, cosechando más de 109 mil corazones y miles de comentarios entre los que destacaron algunas famosillas.

«Ternuritas mas bellas 😍❤️❤️», escribió la ex chica reality, Flavia Medina, uniéndose a la ola de reacciones positivas en el masivo perfil de la chiquilla que lleva semanas siendo madre. De igual manera, también llegó la expanelista de Juego Textual, Begoña Basauri, quien comentó: «❤️qué rico poder dormir juntas❤️», lanzó la también actriz en la masiva publicación.