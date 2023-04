¡No se guardó nada!: Begoña Basauri responde a críticas por foto amamantando

Begoña Basauri suele llenar de ternura las redes sociales con las fotitos de su retoña, quien este lunes cumplió dos meses de vida en este mundo.

Para esta importante fecha, la actriz compartió una fotito amamantando a su bebita, lo que provocó una serie de críticas en su contra.

Ante estos comentarios negativos (que fueron minoría), la ex panelista de Juego Textual respondió a los cuestionamientos que recibió por la postal materna.

La reflexión de Begoña Basauri y su respuesta a los malos comentarios

«Rosa hoy cumple 2 meses junto a nosotros. Esta foto la tomó @sebastianundurraga una de las primeras noches en la casa, sólo nosotros 3″, comenzó diciendo Begoña Basauri durante el lunes pasado, en la tierna fotito junto a su retoña.

Asimismo, la actriz hizo el contraste del momento en el que se tomó la foto y la conexión que tiene ella junto a su pareja con la bebita. «Quiero compartir con ustedes ésto para que confíen 100% en ustedes, en su instinto, respeten los tiempos y vivan el proceso», continuó diciendo la famosilla chilena.

A lo anterior, Begoña Basauri también agregó una especial reflexión sobre cómo vivir el proceso de ser madre. Esto incluye abrise a recibir ayuda y no hacer nada sola en el «camino».

«Yo tenía mucho miedo a lo desconocido, leía sobre puerperios difíciles, relatos tristes y eso me llenaba de incertidumbre», aseguró en aquella ocasión la actriz, además de agradecer por todo lo que ha vivido y aconsejó a sus seguidoras que no se «hundan» en las expectativas.

«Quizás el parto no sea cómo lo imaginaste, quizás tu lactancia no salió como lo planeado y quizás eres muy distinta a cómo pensaste que ibas a ser de madre y no significa que no esté bien. CONFÍA💜», cerró Begoña Basauri en su bella publicación que se llenó de buena onda y alguna que otra crítica.

La clara respuesta de la actriz

Según pudo rescatar ADN Radio, Begoña Basauri compartió un comentario de una mujer, con el que ejemplificó el tipo de mensajes que le llegaron tras subir la postal con su retoña.

«Primero: quiero felicitar a la amiga por su visión de rayo láser, ya que logra ver partes de mi cuerpo que no muestro», partió contestando la artista chilena de forma irónica a la gente que la criticó.

De igual manera, Begoña Basauri dijo: «segundo: con mucho respeto les digo que analicen lo que les pasa respecto de sus cuerpos y procesos naturales. No hay nada malo, exhibicionista ni sexualizable en el cuerpo de una mujer que amamante», cerró la actriz en su clara reacción a través de la red social.