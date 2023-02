«Me niego a participar»: la potente reflexión de Begoña Basauri tras desubicada pregunta

Tal como te informamos hace un par de días, Begoña Basauri dio a luz a su pequeña retoña de nombre «Rosa». En ese contexto, la actriz ha seguido actualizando a sus seguidores tanto de cosas positivas como negativas.

En primera instancia, la panelista de Juego Textual compartió una fotito amamantando a su bebita. Esta postal la acompañó con un emotivo agradecimiento por todos los mensajes positivos que ha recibido.

Aunque por otro lado, Begoña Basauri también expuso una lamentable situación que vivió en una reciente entrevista.

¿Qué le pasó a Begoña Basauri después de dar a luz?

«A todas las mujeres y en especial a las que están transitando su puerperio», comenzó diciendo la actriz, junto con empezar relatando que recibió una llamada por parte de un periodista, que estaba cubriendo el nacimiento de su hija.

«Avanza muy poco la conversación y me pregunta, de forma muy casual, cuántos kilos subí durante el embarazo y si ya volví a usar mi ropa de antes. Miro mi cama y veo ahí a mi hija de 5 días de vida y decido no seguir», continuó diciendo Begoña Basauri en su perfil, junto con cuestionar la naturaleza de la pregunta del comunicador.

Además, la panelista de Juego Textual también cuestionó la cantidad de artículos que hay en internet sobre cómo «recuperar tu peso» después de dar a la luz. Igualmente, también criticó lo que se considera como «impactante» durante el proceso de ser madre.

«Lo sorprendente es que nuestro cuerpo haya cambiado día a día durante 9 meses para crear vida. Y más sorprendente aún es que cada cuerpo tendrá un ritmo propio para recuperarse», escribió la actriz junto con volver a hablar de la llamada que provocó su molestia.

«Luego de mirar a mi hija y mi cuerpo a 4 días de haber dado a luz, decido no seguir con esa llamada porque, al menos yo, no quiero ser cómplice de eso y me niego a participar. No nos presionen más», señaló Begoña Basauri para cerrar diciendo que volver a ocupar un «jeans» claramente no es tema para ella.