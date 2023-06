«Desenterrando recuerdos… lateros»: destrozan al programa de Claudia Conserva por nuevo invitado

El programa de Claudia Conserva volvió a recibir la mala onda de las redes sociales después de la aparición de uno de los grandes amigos de la animadora: Marcelo Comparini.

En ese contexto, junto con la llegada del periodista recordaron a la «Chucholina», personaje que nació hace cerca de 34 años cuando ambos animaban «Extra Jóvenes» y que parodiaba a la actriz italiana, Cicciolina.

«Tremendo capítulo de hoy en @claudiaconversatvmas. El reencuentro entre MC y Chucholina 💕 Imperdible! Dos horarios 14:00 y 19:00. Gracias @marcelocomparini. Te adoro amigo! #extrajovenes», escribió Claudia Conserva en una publicación de su cuenta de Instagram, donde las reacciones se dividieron entre negativas y positivas.

«Desenterrando recuerdos…Lateros»; «No hayan que hacer!😏»; «Y pensar que me caía bien, pero desde que vendió su alma por monedas ya no me simpatiza»; «Más de lo mismo… hay que innovar. Es una opinión, yo no lo veo», señalaron en la caja de comentarios, donde la mayoría de los cibernautas aplaudieron el reencuentro de Claudia Conserva y Marcelo Comparini.

El desahogo de la hermana Claudia Conserva tras las críticas en su contra

La también panelista de «Claudia Conversa» rayó la cancha en el programa. Esto ocurrió cuando Francesca se mostró indignada por no poder llevar a cabo lo que tenía preparado para el programa durante el capítulo del miércoles recién pasado.

«La gente dice: ‘¿Qué hace ella, aparte de ser la hermana de la animadora?, ¿Cuál es el aporte de esta mujer en el programa?’», planteó Claudia Conserva mediante la pantalla chica, previo a su que Francesca realizara un desahogo aún más profundo sobre lo que causó su indignación.

«El Pollo (Juan Carlos Valdivia) iba a tener un solo segmento, y le das todo el programa, ocupando mi sección (…) Ya van dos días así. La gente me humilla en redes sociales, dicen que estoy acá por ser tu hermana», sostuvo Francesca a través de las pantallas de TV+.

Pero la cosa no solo se quedó en lo anterior, ya que la hermana de Claudia Conserva incluso lanzó una «crítica» final que generó las risas de la animadora. «Desde que te mejoraste, hablas mucho», lanzó Francesca después de sus declaraciones que fueron una mezcla de tonos serios y de broma.

Asimismo, el momento según indicó el medio antes mencionado, finalizó con los actores, Álvaro Morales y Titi García-Huidobro, conteniendo a Francesca. Todo para que la hermana de Claudia Conserva no se sintiera mal y continuar las cosas cómo si no hubiese pasado nada en el estudio de TV+.