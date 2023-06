«Dígale a su amiga que…»: la reacción de Claudia Conserva ante particular comentario que salpicó a Yazmin Vázquez

Claudia Conserva reapareció en la televisión luego de superar un cáncer de mamas que la tuvo alejada de los medios por varios meses. En este sentido, esta semana fue su debut en el nuevo programa de TV+, Claudia Conversa.

Durante este nuevo programa, Gilberto Gil, quien hace la voz en off ha llamado mucho la atención con sus comentarios.

En este sentido, al inicio del primero episodio, lanzó una controversial talla para Claudia Conserva.

«Aló, probando, si, si», dijo Gil antes de interactuar con Claudia Conserva. «Gilberto, de la época de Pollo en Conserva que no lo veía», señaló por su lado la animadora, antes de recibir una consulta de la voz en off que la descolocó. «Oiga que está bonita… se cortó el pelo», lanzó Gilberto Gil ante una pausada respuesta de la conductora de televisión. «Si, porque me molestaba el pelo largo», expresó Claudia Conserva.

Sin embargo, esto no ha sido todo, ya que durante la jornada de ayer volvió a emitir un llamativo comentario.

La reacción de Claudia Conserva ante particular comentario

Este martes, mientras en Claudia Conversa se hablaba sobre el Día Mundial del Cáncer, Gilberto Gil le realizó una llamativa broma a la animadora.

En esta instancia, se refirió a Yazmín Vásquez, de quien Conserva se distanció luego de su paso en Milf.

«Hay que tener cuidado, mi mejor amiga, que se llama Yaz…», se le escuchó decir a Gilberto.

«Ella toma mucho sol. Pucha, yo le digo: ‘Yaz, no tomes tanto sol'», agregó.

“Dígale a su amiga que no lo haga, porque hace muy mal. Hay que cuidar a los amigos”, respondió Claudia Conserva.

Además, se le escucho decir otro particular comentario a la conductora.

«¡Qué idiota más grande!», señaló Claudia Conserva.

Cabe destacar que Claudia Conversa es transmitido por las pantallas de TV+ de lunes a viernes en dos horarios distintos. Uno es desde las 14:00 horas hasta las 15:30 y el otro entre las 19:00 y las 20:30 horas.