El importante experimento de Nescafé que reveló que las plantas de cafetales se comunican

El mundo está hecho de vibraciones y las personas, los animales y las plantas estamos todos conectados. Esa es la premisa con que Nescafé llegó hasta un equipo de expertos en sonido a quienes vincularon con caficultores para comprobarlo en terreno y descifrar la frecuencia del café.

Ésta se midió con un osciloscopio y lo que se obtuvo fue sorprendente. Sin importar el tamaño del cafetal ni su edad; sin importar si llovía o no, más o menos calor e incluso la humedad, todas registraban casi la misma frecuencia: 7.934 hZ. En otras palabras, se descubrió que los cafetales vibran al unísono, como si fueran un coro en la misma nota.

«Fue una experiencia inédita que permitió evidenciar cómo estamos conectados con la naturaleza, cómo vibran los cafetales cuando habitan un espacio cuidado con respeto y que es posible elevar nuestra vibración para mejorar el bienestar físico y emocional. Descubrimos que los cafetos están vibrando todos al unísono, como si fueran un coro y estuvieran cantando todos en la misma frecuencia, en la misma nota», reveló Juan Pablo Cañas, Marketing Manager de Nescafé.

Este hallazgo abrió muchas puertas creativas y todo derivó en un breve documental: «7934 hz». Su director, Rodrigo Labella, contó su experiencia y motivación. «Convivimos mucho junto al café. Lo tomamos en la mañana, lo usamos como punto de encuentro, como inspiración, y descubrimos que podría haber un mensaje en el café»,

Otras experiencia fue la de Carolina Díaz, ingeniera agrónoma que trabaja en los cafetales. Para ella “el café pertenece a un ecosistema y podemos determinar distintos tipos de energía, entre ellas la vibración. Entonces me llama muchísimo la atención poder comprobar eso”.

Música y café

Después de 40 años de trayectoria, el reconocido productor musical Hernán Rojas pensaba haberlo visto todo o escuchado todo. Sin embargo, se impactó con la idea de oír a los cafetales. «Cuando me mostraron las grabaciones (incluir grabación) de Colombia y el material que allí consiguieron, fue emocionante… los cafetales vibran, al unísono, es como si conversaran», comentó el experto musical.

Rojas tiene experiencia de sobra. Ha trabajado junto a grandes de la música chilena (como Electrodomésticos, La Ley, Los Tres y UPA), y consagrados artistas internacionales como Santana, Supertramp, Neil Diamond, Frank Zappa y Fleetwood Mac; además de haber sido productor ejecutivo en TVN, Roos Film y MTV LA, conductor de Radio Futuro y Sonar, como también fundador del proyecto Great Place 2 Rock y Rock al Patio, entre otras iniciativas.

Con toda una vida ligada a la música y al rock como ingeniero en sonido, es una voz autorizada para poder opinar y evaluar este experimento.

«Cuando conocí el proyecto me impactó mucho. Me dejó pensando en todas las implicancias que tiene. Es alucinante lo que descubrieron con este experimento. Me llama mucho la atención que todas las plantas de café vibren con la misma frecuencia y en un tono tan alto, una nota SI, casi inaudible para el ser humano. Y lo más impactante, es que ese mismo tipo de frecuencia nosotros al ecualizar una determinada pista de voz o instrumento, la ocupamos para agregar definición y filo, además de aire a las composiciones», detalló.

¿Cuál es el mensaje qué nos entrega el Café?

Con todo, uno de los aspectos que más destacó fue la reacción de las plantas de café. «Es impresionante que los cafetales reaccionen frente al estímulo que les da el osciloscopio o a las caricias de su caficultor, alterando la frecuencia central de vibración. Esto refuerza las teorías de la física cuántica, las que proponen que todo está conectado. Esto se suma a lo descrito por el científico alemán, Peter Wohlleben, en su libro The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They Communicate, donde confirma que los árboles son mucho más alertas, sociales, sofisticados e incluso inteligentes de lo que pensábamos, conectados desde sus raíces y redes subterráneas de hongos», señaló.

Ante eso Hernán se hizo de inmediato una pregunta: «¿Cuál es el mensaje que nos entrega el café? Dado lo alto de las vibraciones, me parece que es un mensaje positivo, sanador, ya que esa frecuencia es muy similar a la que se consigue con los cuencos tibetanos».

«Gracias a este experimento de Nescafé, ahora sabemos que el café no sólo nos reconforta cuando se ingiere, sino que también impacta integralmente al bienestar de las personas con su frecuencia», destacó.

Revisa el documental «7934 hz» en el siguiente enlace.