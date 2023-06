Ignacia Michelson confirma quiebre con Marcianeke y se refiere a una posible reconciliación

Durante los últimos días ha sido un total misterio el estado de la relación de Marcianeke e Ignacia Michelson, la que fue aclarada en las últimas horas por parte de la misma modelo chilena.

Fue a través de las historias de Instagram de la ex chica reality donde abrió una caja de consultas en la que se refirió al tema. Mediante este espacio en la red social, Ignacia Michelson confirmó el quiebre de su relación con Marcianeke. Esto después de referirse a las probabilidades de una reconciliación.

¿Qué respondió Ignacia Michelson sobre su pololeo con Marcianeke?

«Hay alguna posibilidad de que el Matías (Marcianeke) y tu arreglen sus diferencias. O sea lo que haya pasado entre ustedes», preguntó alguien desconocido mediante el perfil de la ex chica reality.

Ante esta consulta, Ignacia Michelson subió una foto suya la que fue acompañada con el siguiente mensaje: «siempre existe la posibilidad. La tierra como la vida es redonda», señaló la modelo chilena en su cuenta de Instagram.

A continuación te dejamos la captura de su respuesta:

El reciente mensaje sin destinatario de la modelo nacional

Hay que destacar que Ignacia Michelson no ha parado de subir publicaciones de fotos suyas con importantes reflexiones personal. Esto todo comenzó después de la muerte de Galee Galee, la que afectó mucho a Marcianeke, quien sigue lamentando mucho la partida de su amigo y colega en la escena urbana.

«Le gusto a la gente rara», comienza diciendo Ignacia Michelson en una de sus recientes publicaciones, lo que fue acompañado por un extenso mensaje.

«Yo le gusto a la gente rara. A los locos que no se cansan de tener esperanza, le caigo bien a esos seres que andan buscando todo sin encontrar nada, a los que pasan y no se quedan, a los que llegan y sin temor te muestran lo que son porque no les importa lo que alguien diga de ellos», escribió la ex chica reality en la bajada de una de sus recientes publicaciones de su cuenta.