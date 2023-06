Llegará a remplazar a Milf: el triunfal regreso de Claudia Conserva a la televisión

Claudia Conserva ha causado múltiples noticias durante el último tiempo. Esto se debe a la fuerte lucha que tuvo que enfrentar contra el cáncer de mamas.

Asimismo, recientemente la animadora actualizó positivamente su estado de salud al confirmar que pudo vencer a la trágica enfermedad.

Luego de esto han surgido muchas especulaciones con respecto al retorno televisivo de Claudia Conserva.

En este sentido, durante la jornada de hoy, tras años de emisión se confirmó el fin de Milf, programa en el que participaba Conserva.

Es importante destacar que Milf ha estado pausado durante el último tiempo debido a la lucha que estaba enfrentando la reconocida animadora contra el cáncer de mamas.

En esta misma línea, el canal anunció que el programa será remplazado por otro, el que será conducido por Claudia Conserva.

Es importante que hace un tiempo la animadora anunció que se encontraba preparando su regreso laboral.

«Decidí que volvería a trabajar una vez terminado el tratamiento y cuando me sintiera preparada. Ya pasó un tiempo y el año más difícil de mi vida, y aquí estoy, preparando mi regreso con muchas experiencias nuevas y una visión distinta de lo que significa vivir», señaló en dicha instancia.

De este modo, TV+ anunció un nuevo programa que llegará a remplazar Milf y que será conducido por Claudia Conserva.

Claudia Conserva confirma que venció a su trágica enfermedad

El 25 de mayo se emitió el último capítulo de Brava. El íntimo documental de Claudia Conserva, en el que se refleja la lucha que tuvo contra cáncer.

Durante este episodio la animadora hizo una importante revelación, venció al cáncer de mamas.

«Me aferré a la medicina y a mi disciplina, aun sabiendo que eso no garantizaba el resultado. Pero, siento que había hecho todo, como nunca. Hice todo lo que había que hacer (…) Entonces, de mí ya no dependía. Y los médicos tenían el mejor tratamiento, que es un protocolo para este tipo de cáncer«, señaló Claudia Conserva en dicha instancia.