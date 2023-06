«Me da la impresión de que…»: la especial reflexión de Mario Velasco ante la llegada de Me Late a Zona Latina

Esta semana, nuestro querido locutor, Daniel Fuenzalida anunció la llegada de Me Late a Zona Latina. Esta noticia causó revuelo dentro del mundo del espectáculo y de la televisión.

Y es que el regreso del popular programa de farándula regresará de la mano de importantes rostros como lo son la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y Antonella ríos, quien ya estuvo en Me Late en algunas ocasiones.

«Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me Late, donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor», señaló hace algunos días Daniel Fuenzalida según consignó La Cuarta.

Esta noticia sorprendió a todos, incluso a los rostros de Zona Latina. En este contexto, fue Mario Velasco, panelista del programa Zona de Estrella quien se refirió al arribo del programa liderado por nuestro locutor.

Mario Velasco se refiere a la llegada de Me Late a Zona Latina

Recientemente, Mario Velasco se refirió a la llegada de un nuevo programa de farándula al canal.

En este contexto, en Somos un Plato de TV+, el panelista de Zona de Estrellas mencionó que no cree que la llegada de Me Late afecté negativamente a su programa.

«Yo creo que la industria del espectáculo, mientras más haya, creo que es mejor para todos, como lo fue en algún momento», señaló.

«No vamos los sábados. Me da la impresión de que son dos productos que pueden convivir y que vienen a engrosar la fila de lo que están haciendo los programas del espectáculo», agregó Mario Velasco.

«Mientras más competencia haya, hace que uno también se esmere más, salga de esta zona de confort, tratar de mejorar el producto. Yo creo que todo esto viene solo a mejorar y eso es importante decirlo. Es un mejor resultado para los televidentes», complementó.