«Me la he llorado toda»: Vale Roth entrega detalles del delicado estado de su salud de su hija recién nacida

Vale Roth dio a luz a su bebita Antonia el pasado viernes y desde entonces la exgimnasta ha subido fotitos con su retoña y registros con su pareja Miguel de la Fuente, sin embargo, durante las últimas horas la chiquilla de 32 años se sinceró con un complejo aspecto de su hija recién nacida.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la ex Calle 7, Rojo y Yingo se sinceró y le pidió a su esposo que le explicara a sus seguidores el problema de salud que está experimentando su hija.

¿Cuál es la dificultad que está viviendo la hija de Vale Roth?

«¿Cómo están? Buenos días. Cuenta por fis; para los que me preguntan porqué la Anto no está aquí. O sea, el sábado a las dos de la mañana se la llevaron», partió diciendo Vale Roth en sus historias, antes de la explicación de su esposo.

«La Anto tiene una inmadurez respiratoria, entonces está con una frecuencia de la respiración alterada», explicó Miguel de la Fuente en compañía de la exgimnasta.

Del mismo modo, el chiquillo siguió detallando lo siguiente: «Pero no ha traído ningún problema, sino que oxigena normal, tiene frecuencia cardiaca normal y todo. Pero, no se puede ir a la casa porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal y de ahí nos la pasan para poder llevarla», señaló el esposo de la ex chica de programas juveniles.

Además, Vale Roth y Miguel de la Fuente indicaron que esa es la razón por la que no está con ellos. «Pero, no es nada grave. No tiene líquido en el pulmón ni nada. Así que está bien. Pero está ahí en observaciones. Eso, para que recen por ella, para que madure rápido y se pueda ir con nosotros. Que la Vale lo único que quiere es tenerla todo el rato con ella», finalizó la pareja de la mujer de 32 años.

Las sensaciones de la madre tras el preocupante momento de su retoña

De igual manera, Vale Roth compartió otras publicaciones en las que detalló lo que ha pasado por no poder estar con su hija recién nacida. «Yo de verdad estoy muy sensible. O sea, los ojos los tengo así no por no dormir. Me la he llorado toda. Pero, va a pasar. Más encima ahí abajo está calentita. La están cuidando perfecto. Son todas demasiado simpáticas, muy atentas. Así que, confío mucho en ellas. Yo la puedo ir a ver cuantas veces quiera…», expresó Vale Roth en sus historias de Instagram.

La exgimnasta continuó sus declaraciones mostrando el «calostro» (la primera leche producida por el pecho maternal) que le iba a llevar al equipo médico, además de referirse al objetivo de su retoña. «La idea es llevarme a la Antonia cuando esté al 100%. Sería una irresponsabilidad querer llevársela así. O sea, voy a esperar el tiempo, los días que sean necesarios, para que la Anto esté al cien. Manden buenas vibras nomás. Los quiero», cerró Vale Roth en la red social.